Estrena un PC Lenovo de 24″ rebajado y con envío gratis

Si ha llegado el momento en el que tienes que cambiar el ordenador que tienes en casa, seguro que estás buscando una buena oferta que te permita hacerte con uno bueno, bonito y barato. Pues bien, en la tienda Fnac puedes conseguir un Lenovo a un precio muy llamativo y que te permitirá hacer todo lo que puedes necesitar.

El equipo en cuestión es el Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IIL5, un dispositivo que tiene un hardware bastante complete. Tanto es así, que darle un uso personal y profesional es completemente posible. La combinación de los dos componentes hardware que son esenciales en todo ordenador con sistema operativo les fenêtres, como son el procesador y la memoria RAM, es la siguiente: un Intel Core i3-1005G1 et 8 Go. Evidentemente esto no hace que sea un modelo de gama alta, pero sí que la solvencia con la que trabaja sea bastante elevada.

El dispositivo del que hablamos es un Tout en un. Estos son equipos que incluyen en un único elemento todo lo que se necesita para utilizarlo, incluyendo la pantalla. Esto, por un lado, asegura que el espacio que te robará del escritorio es reducido, algo que ya es bastante positivo. Additionnel, hay que decir que el panel IPS que encontrarás en el Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IIL5 es de 24 poulgadas avec résolution Full HD. Pour lo tanto, puedes disfrutar de todo tipo de contenidos con una buena definition, incluyendo los vídeos que hay en YouTube o Netflix.

Una gran cantidad de buenos detalles

Aparte de todo lo comentado, este ordenador cuenta con opciones que son positivas como por ejemplo que incluye un sistema de sonido estéreo con dos altavoces de 3W que, para la mayoría de los usos, es más que suficiente. Además, en lo que tiene que ver con la conectividad todo lo que encontrarás es positivo, ya que dispone de cuatro USB tipo A; lecteur de tarjetas; tante de WiFi avec Bluetooth pour aucun câble d’utilisation avec des accessoires avec des éléments auriculaires intégrés ; y, también, algo que es poco habitual en este tipo de equipos: sortie HDMI que, entre otras cosas, permite conectar una segundo monitor si así lo necesitas.

Acheter aujourd’hui l’ordinateur de Lenovo

En estos momentsos puedes conseguir un buen descuento en la tienda online de Fnac, ya que sólo tienes que pagar 636,97 euros para tener en casa el equipo aprovechando una promoción que incluye gastos de envío gratuitos y un ahorro adicional del 0,5% en el caso de ser socio. Te dejamos el enlacer Que tienes que utilizar desde tu ordenador o en el teléfono que tienes para realizar la compra con total seguridad y hacerte con este dispositivo que se puede actualizar sin problemas a Windows 11:

Para finalizar es important mencionar que el Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IIL5 lega con un conjunto de teclado y ratón para que puedas utilizar o nada más sacarlo de la caja, y que las dimensiones que tiene el equipo son bastantes reducidas (541,04 x 185 x 446,16 millimètres), por lo que podrás colocarlo sin problema en la practica totalidad de los escritorios que se suelen tener en las habitaciones. Sin duda alguna, una oferta que no te debes perder si estás en fase de cambiar de ordenador en casa.