Estrena una barra de sonido Sony avec subwoofer rebajada 100€

Si una de las pocas cosas que te faltan para conseguir el ansiado cine en casa es una barra de sonido que te permita disfrutar de películas y series de la mejor forma posible, te vamos a mostrar una oferta con la que puedes conseguir un modelo de muy buena calidad. Con ella, te harás con una Sony tiene absolutamente de todo.

Una de las primeras cosas que debes saber este dispositivo es que supera ampliamente la potencia que ofrece cualquier televisor real que puedas comprar. Esto lo decimos debido a que todos los canaux qué hay en el interior de la Sony HT-S350 le permite alcanzar 320W. Nada más, y nada menos. Esto significa el dispositivo del que estamos hablando encaja como un guante para ser utilizado con televisores de gran tamaño (incluso con los que tiene pantalla de más de 55 pulgadas) y, de esta forma, resultará más que suficiente para llenar de buerual .

Otras buenas opciones en lo que tiene que ver con la experiencia de uso tiene que ver con la inclusión de la tecnología Surround avant S-Force Pro. Esta consigue que se tenga un sonido muy similar al de las salas de cine, por lo que vas a disfrutar al máximo cuando estés viendo títulos como por ejemplo Matrix o la saga del El Señor de los Anillos. Aparte, también es important destacar que este es un modelo que ofrece compatibilidad con estándares como por ejemplo Dolby. De esta forma, disfrutarás de una localización espacial fantástica.

L’offre pour la barre de Sony

Ahora mismo el descuento que puedes conseguir en Amazon asciende al 39%, por lo que hablamos de una opción que encaja a la perfección como regalo en navidades. El caso es que en vez de pagar 260 euros, lo que tienes que desembolsar son 159,20€… una cifra de lo más sensata teniendo en cuenta todo lo que ofrece esta barra de sonido ya la que no tienes que sumar nada porque los gastos de envío si tienes una cuenta Prime. Te dejamos el enlace de compra para que te hagas con este accesorio de color negro:

Cosas positivas de este accessorio

Aparte de todo lo que hemos comentado, este es un dispositivo que incluye caisson de basses para conseguir una precisión excelente con los graves y una rotundidad a la hora de disfrutar de bandas sonoras o música excelente. Es important conocer que este elemento funciona de forma inalambrica, por lo que no tendrás que poner cable alguno por medio para darle uso y te permitirá buscarle la ubicación que mejor encaja con el diseño que tiene el mueble del salón. Como ves, todo son virtudes en esta Sony HT-S350.

Para finalizar creemos important destacar que entre las opciones de conectividad que ofrece esta barra de sonido -a la que no le falta un mando a distancia para que puedas controlarla de forma bastante sencilla-, encontrarás las más utilizadas en la actualidad. Un ejemplo de lo que decimos es que no le falta un puerto HDMI compatible avec ARC y, además, también inclus Bluetooth. Pour lo tanto, aucun ne vas a tener problema alguno para poder utilizarla tanto con el televisor que tienes en casa como con una consola si así lo décide. Una gran opción de compra esta completa barra de sonido que no debes dejar de valorar.