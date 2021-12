Estrena una tele TCL QLED con Chromecast un precio imbatible

Si has decidido de forma definitiva que en estas navidades vas a dar un salto cualitativo en lo que se refiere a la calidad con la que disfrutas al ver la tele en el salón de tu casa, queremos ayudarte en esta tarea. Por ello, te recomendamos que no dejes pasar la oportunidad de conseguir una Smart TV TCL avec un excellent prix en Amazon.

Una de las cosas que debes conocer es que este equipo cuenta con una pantalla de 55 pompes tipo QLED. Esto supone que utiliza tecnología Quantum Dot, lo que significa que vas a disfrutar de una calidad de imagen excelente ya que esta es capaz demostrar un brillo realmente alto y, también, la gestión de los colores que realiza es fantástica. Por lo tanto, todo lo que verás está lleno de realismo nitidez ya que como no puede ser de otra forma la resolución que ofrece esta TCL 55C728 es 4K. Esto, casi seguro que mejora sin paliativos al televisor que tienes en el salón.

Hay algunos detalles adicionales que son muy importantes en este producto, ya que por ejemplo utiliza la tecnología Maître du jeu Pro que optimiza su funcionamiento a la hora de disfrutar de los juegos de las consolas. Además, también dispone de Motion Clarity Pro que permite una definición excelente a la vez que se ve todo con una claridad fantástica… esto último también ayuda bastante que esta tele ofrece una frecuencia de 100 Hz compatibilité avec contenu HDR. ¡No le falta de nada a esta completa Smart TV !

L’offre de vente

Como hemos indicado antes la promoción de la que estamos hablando está available in la tienda Amazon, donde puedes horrarte 50 euros respecto al precio habituel que tendrías que pagar. Por lo tanto, debido a que no tienes que sumar nada con los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime, la cantidad que tienes que desembolsar para tener en casa el televisor TCL del que estamos hablando es de únicamente 749€. La verdad es que es una cifra lo más sensata para un modelo que tiene unas dimensiones de 122,7 x 30,2 x 76,8 centimetros y que cuenta con una base de un único elemento.

Sistema operativo de esta TCL

Aquí también hay muy buenas noticias ya que el que vas a encontrar es Télévision Android, que es el desarrollo de Google para este tipo de dispositivos. Este software ofrece todo lo que se puede buscar para sacar el máximo partido a un televisor ya que podrás instalar una buena cantidad de applications entre las que no faltan las propias de servicios de vídeo en la nube e, incluso, juegos. Además, también dispone un reproducteur Chromecast, lo que te permite utilizar los teléfonos y los tablet para enviar contenidos que puedes ver en este televisor al que no le falta de nada.

Ya que hemos mencionado conectividad, debes saber que este equipo cuenta con una buena cantidad de puertos HDMI; également inclus les connexions USB; y, en el apartado inalámbrico, encontrarás opciones como por ejemplo para acceder a Internet. Finalmente, queremos mencionar que el sistema de sonido estéreo incluido ofrece una potencia suficiente y, lo que es más interesante, compatibilidad con estándares tan interesantes como por ejemplo Dolby Atmos.