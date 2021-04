Esturgeon dans la ligne de mire sur le NHS écossais «à court changement» – rapport sur les dépenses de la bombe | Politique | Nouvelles

L’Institut impartial d’études fiscales a constaté que les augmentations avaient été «nettement moins importantes» qu’au sud de la frontière, où les conservateurs sont au pouvoir depuis plus d’une décennie. Son analyse des estimations officielles indique que les dépenses de santé par personne ont augmenté de 3% en Écosse, contre 10% en Angleterre au cours des années 2010. Et avant cela, dans les années 2000, il avait augmenté de 63% au nord de la frontière, contre 80% en Angleterre.

En conséquence, les dépenses de santé écossaises par personne ne sont plus que 3% plus élevées qu’en Angleterre, contre 22% au début de la décentralisation.

Une note d’information publiée aujourd’hui [WEDS] a également déclaré que les dépenses totales pour les services publics et les prestations par personne en Écosse étaient 20% plus élevées qu’en Angleterre en 2019-2020

Le groupe de réflexion économique a noté que l’écart de dépenses transfrontalier était passé de 21% en 2009–10 grâce à la formule de Barnett.

Il a également souligné que les dépenses par élève âgé de 3 à 19 ans étaient supérieures à 7 000 £ en Écosse en 2019-2020.

Cela se compare à moins de 6 000 £ en Angleterre, mais l’IFS a noté que «les élèves du secondaire écossais ne surpassent pas leurs pairs anglais aux évaluations internationales».

Les experts ont également mis en évidence des chiffres montrant que «la proportion de jeunes de 18 ans entrant dans l’enseignement supérieur a augmenté plus lentement en Écosse qu’en Angleterre».

Le rapport a déclenché des appels à une explication urgente de la part du Premier ministre avec le bilan du SNP sur les hôpitaux et les écoles sous le feu de la campagne électorale de Holyrood.

Le porte-parole écossais des conservateurs pour la santé, Donald Cameron, a déclaré que c’était une preuve supplémentaire que, si les dépenses publiques en Écosse sont plus élevées qu’ailleurs au Royaume-Uni, elles «ne correspondent pas à de meilleurs services ou résultats, comme on peut le voir avec l’éducation.

Condamnant le «bilan épouvantable au pouvoir» du SNP, il a ajouté: «Nous constatons que les dépenses du gouvernement britannique pour le NHS ont augmenté à un rythme beaucoup plus rapide en Angleterre qu’en Écosse sous Nicola Sturgeon et son prédécesseur Alex Salmond.

«Les données montrent clairement que le NHS en Écosse est moins une priorité pour le SNP, malgré sa rhétorique bruyante.»

La porte-parole du Scottish Labour pour la santé, Jackie Baillie, a déclaré que le prochain parlement devait se concentrer sur «l’union et la reconstruction» du NHS à la suite de la pandémie de Covid.

Elle a déclaré: «L’année dernière a montré plus clairement que jamais à quel point notre NHS est précieux, et il est inacceptable que ces services vitaux soient insuffisamment modifiés malgré les niveaux records de dépenses publiques disponibles en Écosse.

«Nicola Sturgeon n’a pas réussi à transmettre l’intégralité des conséquences Barnett au NHS lorsqu’elle était ministre de la Santé, nous sommes donc maintenant confrontés au double défi de se remettre de la crise très immédiate créée par Covid-19, tout en restaurant notre NHS après une décennie de problèmes croissants et sous-financement. »

Willie Rennie, le leader écossais de la Lib Dem, a ajouté: «L’Écosse a besoin d’un gouvernement qui accordera la priorité à la reprise et se concentrera sur la rentabilité de chaque dollar des dépenses publiques, et non d’un gouvernement SNP qui se contentera de nous diviser avec un autre référendum sur l’indépendance. . »

Ben Zaranko, économiste de recherche à l’IFS, a déclaré que l’administration du SNP avait accordé «une priorité relativement plus grande aux autres services», notamment les soins sociaux pour adultes, la petite enfance et l’enseignement supérieur, l’ordre public et la sécurité.

Il a déclaré: «Les dépenses par personne en Écosse sont plus élevées qu’en Angleterre pour pratiquement tous les services publics, mais la décentralisation permet au gouvernement écossais de faire des choix différents par rapport au gouvernement britannique sur les services à prioriser.

«Au cours des deux dernières décennies, sous les administrations travaillistes et dirigées par le SNP, le NHS a été moins prioritaire qu’en Angleterre.»

Les résultats surviennent quelques semaines à peine après son émergence, l’Écosse a reçu plus de fonds par personne pour lutter contre le coronavirus que l’Angleterre – mais une partie a été consacrée à des politiques non liées à la pandémie.

Le mois dernier, l’IFS a constaté un écart de dépenses transfrontalier croissant, l’administration SNP d’Édimbourg ayant plus de 1,30 £ par personne à dépenser en services publics pour 1 £ au sud de la frontière.

En défendant la candidate record de son parti au SNP, Emma Harper, a déclaré qu’elle avait «investi des niveaux records» de financement du NHS en termes réels et a offert aux agents de santé une augmentation de salaire de 4 pour cent.

Elle a ajouté: «Le rapport souligne également que nous avons augmenté plus rapidement les dépenses de protection sociale et fait progresser l’intégration. Le SNP continuera à faire de la santé et des services sociaux une priorité.

«La convergence des financements est un exemple du Barnett Squeeze – si l’Écosse suit le rythme des augmentations en pourcentage, cela nous coûte plus cher que ce que nous obtenons dans Barnett en conséquence.

«C’est pourquoi l’Écosse doit avoir les pleins pouvoirs fiscaux de l’indépendance.»