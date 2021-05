Esturgeon dans le «jeu du bluff» alors que les principales prévisions d’indépendance sont analysées de manière médico-légale Politique | Nouvelles

L’éditeur de spectateurs Fraser Nelson a disséqué les points clés du SNP pour l’indépendance et a fait valoir que Nicola Sturgeon était dans un “jeu de bluff” car beaucoup de ses prédictions ne se sont pas concrétisées. Il a souligné que le SNP avait fait plusieurs mentions du Premier ministre Boris Johnson lors de leurs campagnes électorales et s’était positionné en opposition à lui malgré les sondages suggérant que le Premier ministre avait eu peu d’impact sur le soutien à l’indépendance. M. Nelson a également examiné le Brexit et d’autres facteurs sur lesquels le SNP comptait et a fait valoir que Mme Sturgeon avait une bataille entre ses mains pour convaincre les Écossais de se joindre à elle.

S’exprimant sur la chaîne YouTube de Spectator TV, on a demandé à M. Nelson quelle était la prochaine étape pour Mme Sturgeon après les élections parlementaires écossaises.

Il a expliqué que si Mme Sturgeon souhaite peut-être aller de l’avant avec un référendum, ce n’est peut-être pas le bon moment pour le faire.

Il a dit: “Si vous rembobinez réellement et dites sur quelle base esturgeon Nicolas fait cela [referendum] point, les sondages d’opinion montrent que l’indépendance, bien qu’un peu plus populaire l’automne dernier, est maintenant revenue au type de soutien que nous avons vu lors du référendum de 2014.

“Environ 44 pour cent des Écossais aimeraient quitter le Royaume-Uni et aussi sur Sturgeon elle-même, le SNP a remporté moins de sièges qu’il y a dix ans.”

Alex Salmond en 2011 a remporté 69 sièges aux élections écossaises et Mme Sturgeon en a remporté 64 en 2021.

Les conservateurs écossais ont pu occuper plusieurs de leurs sièges et ont vu leur total passer de 30 à 31.

M. Nelson a poursuivi: “Nous avons donc vu le genre de décennie de stagnation du soutien du SNP et elle nous a dit que le Brexit signifierait que les gens seraient tous prêts à quitter le Royaume-Uni.

“Eh bien, cela ne s’est pas produit, le vote sur le Brexit n’a pas du tout aidé le SNP à voter.

“Boris Johnson est censé être détesté en Écosse, ne semble pas avoir eu beaucoup d’impact négatif sur les conservateurs écossais et a obtenu la même part de vote que lors des dernières élections.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle ne se concentrerait pas sur la tenue d’un référendum lors d’une crise sanitaire qui a suscité les critiques de ses opposants.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross s’est prononcé sur un manifeste contre l’indépendance et a souligné que le SNP avait fait campagne sur la promesse qu’un vote pour eux n’était pas un vote pour l’indépendance.

Il a fustigé le parti politique après que Mme Sturgeon et d’autres hauts membres du SNP aient déclaré qu’ils avaient le mandat d’organiser un référendum.