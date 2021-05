Esturgeon dans une bévue royale «embarrassante» HEURES avant de rencontrer William | Politique | Nouvelles

Kate Middleton et le prince William montent à bord du train royal

Le duc de Cambridge rencontrera le Premier ministre écossais tout en assistant à l’Assemblée générale annuelle de l’Église d’Écosse aujourd’hui. On s’attend à ce que le premier ministre s’entretienne avec le futur roi lors de l’événement, qui se tient à Édimbourg,

William a été nommé Lord Haut Commissaire de l’Église d’Écosse par la Reine en mars et s’acquittera de tâches cérémonielles, notamment de prononcer des discours lors des cérémonies d’ouverture et de clôture de l’Assemblée générale.

En tant que lord haut-commissaire de l’Église d’Écosse, le prince William, 37 ans, représente la reine, 94 ans, lors de la cérémonie et de la tournée qui a commencé hier.

Le Premier ministre écossais a initialement refusé de commenter le voyage après avoir été demandé par l’Express ce qu’elle pensait de la venue du prince William et de Kate Middleton en Écosse?

Après avoir posé la question, un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: «Les dispositions relatives à la visite royale relèvent de la famille royale.»

Nicola Sturgeon se retrouvera face à face avec le prince William aujourd’hui (Image: PA)

Le couple royal lors de sa visite en Écosse en décembre (Image: PA)

Murdo Fraser MSP, porte-parole des conservateurs écossais pour le rétablissement du COVID-19, a déclaré que les réactions du premier ministre et du gouvernement écossais dirigé par le SNP étaient «étranges».

Le Mid and Scotland Fife MSP, a déclaré: «Il est étrange que Nicola Sturgeon ne semble même pas disposé à reconnaître que le duc et la duchesse de Cambridge effectueront une visite aussi approfondie en Écosse.

«Les membres de la famille royale sont toujours les bienvenus en Écosse et j’ai hâte de les voir participer à toute une série d’engagements au cours de ce voyage, quelles que soient les restrictions.

«Il semble que la Première ministre ait eu soin de ne déranger aucun des républicains de son parti en exprimant trop de chaleur avant que le duc et la duchesse de Cambridge ne se dirigent vers le nord de la frontière.

Le couple a rendu visite au service d’ambulance écossais lors de leur visite (Image: PA)

Richard Fitzwilliams, un expert royal vétéran, a déclaré à propos de la visite: «La monarchie est un symbole de l’unité nationale.

«Le but de l’Union est l’une des raisons de la visite, il est très important que les membres de la famille royale soient vus dans tout le Royaume-Uni.

«Il est parfaitement clair que le SNP envoie des signaux indiquant qu’il ne souhaite pas les visites de membres de la famille royale.»

Cependant, quelques heures à peine avant la visite d’aujourd’hui, l’administration dirigée par le SNP a changé d’avis et un porte-parole du gouvernement a déclaré plus tard: «Comme toujours lors d’une visite royale, le premier ministre est ravi que le duc et la duchesse de Strathearn se rendent en Écosse.»

M. Fraser a déclaré que la réponse initiale du gouvernement écossais était “étrange” (Image: .)

Une source conservatrice écossaise a ajouté: “Il s’agit d’une erreur extrêmement embarrassante de la part d’un premier ministre qui cherche à diviser le Royaume-Uni.”

Le gouvernement écossais dirigé par le SNP a également admis aujourd’hui qu’il «conseillait régulièrement» les restrictions de coronavirus du Royal Household of Scotland.

Des responsables du gouvernement écossais ont déclaré qu’ils avaient également informé la maison royale des différents niveaux de restriction, en particulier aux Orcades, où le prince prévoyait de se rendre.

Kate devrait rejoindre William lundi pour le voyage de sept jours.

Les moments forts de la visite du couple verront le duc inviter les intervenants d’urgence à regarder la finale de la Coupe écossaise avec lui dans un bar sur le toit d’Édimbourg.

Le duc de Cambridge participant à la cérémonie des clés (Image: PA)

En tant que co-patrons de NHS Charities Together, William et Kate accueilleront le personnel du NHS dans un cinéma drive-in pour une projection spéciale de Disney’s Cruella au palais de Holyroodhouse.

Le couple s’est rencontré à l’Université St Andrews et fera un voyage dans le passé avec un retour dans leur ville étudiante, rencontrera les étudiants de premier cycle d’aujourd’hui et apprendra comment ils ont fait face à la pandémie.

Le couple, connu sous le nom de duc et de duchesse de Strathearn en Écosse, se joindra également à de jeunes soignants de la région de Fife pour une session de char à voile sur la plage.

William et Kate mettront en évidence des projets durables avant que Glasgow n’accueille le sommet sur le climat Cop26 de l’ONU en novembre.

Le duc de Cambridge frappe un ballon lors d’une visite au stade Ainslie Park du Spartans FC (Image: PA)

Cela comprend la course d’un véhicule électrique Extreme E sur le circuit de course de Knockhill, une visite au Centre européen d’énergie marine d’Orkney et une découverte de la manière dont Fields in Trust protège les espaces verts pour les communautés du Royaume-Uni.

Orkney est actuellement dans le premier niveau du système de restrictions COVID-19 d’Écosse et quiconque se rend sur l’île est conseillé de passer deux tests d’écoulement latéral.

Le premier test doit être passé trois jours avant le voyage et le second le jour du départ.

Pendant ce temps, Glasgow est restée au niveau trois, les cas ayant atteint 112 pour 100 000 en raison d’une augmentation des cas de la variante indienne.

Cela vient après que la maison royale a reçu deux avertissements du gouvernement écossais contre les voyages en Écosse dans le cadre de leur tournée en train royal en décembre.

Dans les demandes d’accès à l’information, le secrétaire privé principal du Premier ministre, John Somers et James Hynd, le chef du parlement et de la gouvernance du gouvernement écossais ont envoyé des courriels au bureau du duc et de la duchesse de Cambridge en raison des restrictions de voyage COVID-19 en place à l’époque pour les voyages essentiels.

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus en Écosse au cours de leur tournée de trois jours de 1250 milles en Grande-Bretagne en décembre pour remercier les travailleurs clés de leurs efforts pendant la pandémie de coronavirus.

Le palais de Kensington a déclaré qu’il ne voulait pas faire de commentaire hier soir.