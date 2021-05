Esturgeon désespéré alors que l’Écosse «perdrait 25 000 emplois dans la défense» après l’indépendance | UK | Nouvelles

Nicola Sturgeon dit qu’il y a un “ choix entre deux futurs ”

La Première ministre écossaise a mis le secteur des affaires du pays dans une frénésie cette semaine après avoir annoncé les discussions de son parti sur un accord de coopération formel avec les Verts écossais. S’adressant aux députés de Holyrood, elle a déclaré que le Parti national écossais (SNP) et les Verts travaillaient sur des domaines politiques sur lesquels ils pourraient collaborer à l’avenir. Alors que Mme Sturgeon a exclu une coalition complète, elle a déclaré que les MSP verts occupant des postes ministériels pourraient être une possibilité.

Les Verts sont le seul parti autre que le SNP à à la fois soutenir l’indépendance écossaise et avoir une représentation au Parlement écossais.

Le secteur des affaires de l’Écosse a été déconcerté par cette décision, les politiques des Verts encore plus éloignées sur les industries de base du pays posant un défi majeur.

Le prix d’un gouvernement SNP renforcé avec le soutien des Verts pour un deuxième référendum sur l’indépendance pourrait, selon les critiques, avoir un prix énorme pour des industries comme les secteurs pétrolier et gazier assiégés.

D’innombrables autres secteurs étroitement liés au Royaume-Uni sont confrontés à une menace existentielle similaire en cas de rupture.

Nicola Sturgeon: Les plans d’indépendance du Premier ministre écossais ont été remis en question (Image: GETTY)

Scottish Greens: Sturgeon pourrait s’associer au Scottish Green Party de la co-dirigeante Lorna Slater (Image: GETTY)

Les défenses de l’Écosse ont été un énorme point de friction, et on ne sait pas actuellement comment Mme Sturgeon allait financer et créer une armée écossaise.

Avant le premier référendum sur l’indépendance en 2014, le gouvernement britannique a publié un document de recherche compilé par la commission des affaires économiques.

Sans faire d’argument en faveur ou contre l’indépendance, il a pesé les implications économiques pour le Royaume-Uni au sens large – notamment l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

L’emploi dans la défense en Écosse et les emplois créés autour d’elle se chiffrent à des dizaines de milliers.

Pétrole écossais: les industries des combustibles fossiles sont sur une trajectoire de collision avec l’avenir (Image: GETTY)

Pourtant, le journal a constaté que «les témoins s’attendaient à ce que l’Écosse perdra des emplois dans le domaine de la défense à l’indépendance, les anciennes installations de défense britanniques étant épuisées, les commandes d’achat du Royaume-Uni ayant été transférées de l’Écosse et les fabricants de défense transférés ailleurs».

Lord West of Spithead, un ancien chef d’état-major de la marine, a déclaré au rapport qu’il pensait que beaucoup de ces emplois seraient perdus si l’Écosse accédait à l’indépendance.

Il a dit: “Nous parlerions de 20 000 ou 25 000 emplois disparus.”

Cela représenterait un peu moins d’un emploi sur cent de tous les emplois en Écosse.

Armée écossaise: Boris Johnson photographié lors de sa visite en Écosse en janvier (Image: GETTY)

Nucléaire: Sturgeon s’est longtemps opposé au programme britannique d’armement nucléaire (Image: GETTY)

Lord West a également trouvé «inconcevable que le Royaume-Uni, séparé de l’Écosse, fasse construire ses navires de guerre dans un chantier écossais».

En outre, le conseiller Gordon Matheson, chef du conseil municipal de Glasgow, craignait que 4 000 emplois dans les chantiers navals de Glasgow dépendant des contrats du ministère de la Défense (MoD) ne soient perdus.

Le document note que le chômage pourrait être compensé “dans une certaine mesure” par l’emploi dans les forces armées et les installations de défense écossaises indépendantes.

À l’époque, cependant, peu de preuves avaient été fournies concernant le budget de défense de l’Écosse indépendante ou l’ampleur et les capacités de ses forces armées.

Profil de l’esturgeon: elle est devenue première ministre écossaise après l’échec du référendum de 2014 (Image: Express Newspapers)

Une image similaire est vue aujourd’hui.

Avant le vote de 2014, dans un livre blanc de Holyrood pour l’indépendance, «Scotland’s Future», a défini le rôle du pays en tant que «participant engagé et actif dans la communauté mondiale des nations».

Il rejoindrait l’OTAN et l’ONU en tant que membre indépendant “aussi rapidement que possible”.

Le point clé du document était controversé: l’Écosse voulait voir l’élimination des armes nucléaires au cours du premier mandat du parlement après l’indépendance.

Trident: le personnel de la défense photographié sur un sous-marin Trident en Écosse (Image: GETTY)

Une alliance avec les Verts écossais – qui sont farouchement opposés aux armes nucléaires – renforcerait probablement davantage l’opposition de longue date du SNP au programme Trident.

Les choses seront encore plus compliquées depuis que les députés ont voté pour le renouvellement du Trident en 2016, qui est basé à la base navale de Sa Majesté Clyde à Faslane, abrite des missiles et des ogives, et agit comme le principal moyen de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni.