“Esturgeon est sous pression”: SNP “à court d’élan” avec IndyRef2 “pas dans son don” | Politique | Nouvelles

Tory Murdo Fraser a déclaré malheureusement pour le Premier ministre que la décision ne lui appartenait pas mais à Westminster – ajoutant qu’il n’y avait aucun appétit pour un autre vote de division parmi le peuple écossais. M. Fraser s’exprimait après que Mme Sturgeon a souligné sa détermination à organiser un deuxième référendum en sept ans lors de son discours à la conférence annuelle du SNP hier.

Il a déclaré à Express.co.uk : « C’est un premier ministre obsédé par la question constitutionnelle.

«Elle a passé une grande partie de son discours à parler d’un autre référendum sur l’indépendance alors que nous savons que la priorité pour la grande majorité des Écossais est de se concentrer sur la récupération de Covid.

“Je pense avoir vu un sondage d’opinion la semaine dernière qui disait que 17% des Écossais veulent que nous organisions un autre référendum sur l’indépendance, dans les deux prochaines années, ce qui est le calendrier préféré de Nicola Sturgeon.”

La question de l’indépendance n’était “pas une priorité” pour les Écossais, qui étaient plus intéressés par la reconstruction de l’économie et des services publics, y compris le NHS et les écoles, par opposition à ce que M. Fraser a appelé “cette focalisation continue sur un référendum qui divise”.

Il a ajouté: “À cet égard, je pense qu’elle est très en désaccord avec le peuple écossais.”

M. Fraser a souligné: «Elle est sous la pression de son adhésion à son parti pour assurer l’indépendance, bien sûr.

Il a expliqué : « Elle est sans aucun doute sous pression dans le parti pour organiser un autre référendum, mais ce n’est pas dans son don.

“Le gouvernement britannique a déclaré qu’il ne pensait pas que c’était le bon moment pour organiser un autre référendum et qu’il était plus en phase avec l’humeur du public en Écosse que Nicola Sturgeon.”

Il n’y avait également aucune garantie que le SNP l’emporterait, le parti ayant reculé par rapport à l’année dernière, a affirmé M. Fraser, qui a été chef adjoint du parti conservateur écossais de 2005 à 2011.

Il a déclaré: “Le pays est très fortement divisé – il y a probablement une petite majorité pour le moment, pour rester au Royaume-Uni.

« Cela contraste avec l’endroit où nous étions à la même époque l’année dernière – à cette époque l’année dernière, les sondages montraient une majorité en faveur du départ du Royaume-Uni.

« Il y a donc eu un petit revirement au cours de la dernière année.

“Il n’y a pas d’élan du côté de la campagne pour briser le Royaume-Uni – si quoi que ce soit, les chiffres vont dans l’autre sens.”

Lors de son discours en ligne hier, Mme Sturgeon a déclaré qu’elle souhaitait “un référendum légal au cours de cette législature, si Covid le permet, d’ici la fin de 2023”.

En référence à la pandémie de coronavirus, elle a déclaré : « La crise n’est pas encore terminée, mais nous allons la traverser.

“Et alors ce sera le moment de penser non pas au passé mais à l’avenir de l’Écosse. Pour décider qui devrait être en charge de cet avenir.”

Elle a insisté : « Les Écossais ont le droit de faire ce choix.

“Pour décider de prendre notre destin en main et de façonner un avenir meilleur. Croyez-moi, le moment de ce choix approche.”