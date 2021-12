Eswar Prasad déclare que l’héritage de BTC sera la technologie Blockchain | Invezz

Le Dr Eswar Prasad, professeur de politique commerciale à l’Université Cornell, estime que Bitcoin (BTC/USD) pourrait disparaître. Cependant, il affirme que sa technologie sous-jacente, la blockchain, restera le véritable héritage de la crypto-monnaie. Il a partagé ses sentiments lors d’une interview plus tôt dans la journée.

Dans l’interview, Prasad a déclaré que la blockchain est fondamentalement transformatrice pour le système financier. Il pense que la technologie peut améliorer les transactions quotidiennes, telles que l’achat de maisons et de véhicules. Expliquant pourquoi il n’est pas un fan de BTC, Prasad a déclaré que l’actif numérique utilise la blockchain de manière inefficace.

Selon lui, la crypto-monnaie phare utilise un mécanisme de validation des transactions qui affecte l’environnement. Il a également souligné que le réseau BTC n’est pas évolutif. En raison de ces caractéristiques, il dit que BTC pourrait ne pas durer plus longtemps.

Alors qu’un sceptique de la BTC, Prasad, qui est également l’auteur de The Future of Money: How the Digital Revolution is Transforming Currencies and Finance, a déclaré que d’autres crypto-monnaies utilisaient la blockchain plus efficacement. Bien qu’il n’ait mentionné aucune devise spécifique, il a déclaré que la promesse de la finance décentralisée (DeFi) utilisant la blockchain est réelle.

Les investisseurs devraient se concentrer sur les propositions de valeur fondamentales des crypto-monnaies

Prasad a en outre noté que les investisseurs devraient s’efforcer de trouver la proposition de valeur fondamentale de l’actif. Il a ajouté que BTC ne sert pas de moyen d’échange. À cette fin, le professeur de l’Université Cornell ne pense pas qu’il ait une valeur fondamentale autre que celle que les investisseurs pensent qu’il a. Cependant, il allègue que BTC a déclenché un élément de concurrence monétaire.

Selon Prasad, la popularité du BTC a conduit à la montée en puissance des pièces stables, ce qui pourrait créer des moyens plus efficaces pour effectuer les transactions en douceur. À leur tour, les pièces stables ont poussé les banques centrales à envisager d’émettre des versions numériques de leurs monnaies nationales.

Il a ajouté que ce développement présente de nombreux avantages, puisque les banques centrales offriraient une option de paiement supplémentaire qui présente un faible coût et une grande accessibilité. Ce faisant, Prasad affirme que les banques centrales auraient la capacité d’accroître l’inclusion et la stabilité financières.

En réponse à la question de savoir si les banques centrales autoriseraient une concurrence indépendante concernant l’utilisation des monnaies numériques, Prasad a déclaré que la concurrence est une bonne chose d’un point de vue économique. Il a ajouté qu’une bifurcation des rôles de l’argent est probable. Le professeur de l’Université Cornell a conclu que les monnaies des banques centrales resteraient dominantes en tant que réserves de valeur.

Cette nouvelle intervient alors que BTC continue de récupérer ses pertes au cours du week-end. Au moment d’écrire ces lignes, BTC a augmenté de 2,78% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 50 429,45 $ (38 034,14 £).

