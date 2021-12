Et après : prise de contrôle fasciste ou nouvelle ère du renouveau progressif ?

Sommes-nous au bord d’une nouvelle grande ère progressiste, avec de bons salaires pour tous, l’égalité raciale et de genre et la justice, et une réduction du pouvoir politique des forces réactionnaires en Amérique ? Ou le prochain président renversera-t-il joyeusement la démocratie américaine, fermera-t-il la presse libre et emprisonnera-t-il ceux qui s’y opposent ?

Lorsque Mussolini a mis Antonio Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien, en prison en 1927, Gramsci a écrit depuis sa cellule de prison : «[T]l’ancien se meurt et le nouveau ne peut pas naître ; dans cet interrègne apparaissent une grande variété de symptômes morbides.

Deux forces de la politique américaine sont de même aujourd’hui sur une trajectoire de collision : le néolibéralisme et le progressisme. Dans la zone de friction entre les deux, le « symptôme morbide » du néofascisme du pouvoir blanc de Trump revendique un territoire et s’est largement emparé des structures de pouvoir du GOP.

Que l’histoire américaine se déroule en cycles, comme Strauss et Howe le proposent dans The Fourth Turning, ou simplement en « rimes » comme dans la citation apocryphe de Twain, nous pouvons identifier les périodes où une philosophie politique et économique particulière a cours – et les périodes où les philosophies ou les les régimes commencent à s’effondrer.

The Fourth Turning postule des cycles d’environ 80 ans dans l’histoire américaine, chacun se terminant par un krach économique et une guerre, puis chacun redémarrant dans une nouvelle ère progressive : la Dépression du début des années 1770 et la Révolution américaine, la Panique de 1856 et la guerre civile. Guerre, la Grande Dépression républicaine des années 30 et la Seconde Guerre mondiale.

Cela fait environ 80 ans depuis la fin de cette guerre, ce qui indique, si cette théorie est vraie, qu’un crash et une guerre pourraient être au coin de la rue.

Une autre façon d’examiner les cycles de l’histoire américaine est à travers le prisme des « régimes », comme l’articule Stephen Skowronek dans son livre de 1993 The Politics Presidents Make et récemment repris dans le New York Times par le professeur Corey Robin.

« Le régime jeffersonien a duré de 1800 à 1828, écrit Robin, le régime jacksonien de 1828 à 1860 ; le régime républicain, de 1860 à 1932 ; l’ordre du New Deal, de 1932 à 1980.

L’ordre Reagan est donc maintenant presque certainement dans sa phase de calcification, devenant cassant, plus fragile et moins vigoureux comme cela arrive inévitablement à chaque tour de régimes.

À mon avis, le mouvement progressiste – par exemple l’effort de syndicalisation où Kellogg’s a licencié ses travailleurs et en colère les jeunes ont fait planter leur serveur de candidatures – est le groupe ascendant qui prendra bientôt le pouvoir et maintiendra le pays pour un autre tournant de l’histoire.

À moins, bien sûr, que les néofascistes de Trump ne parviennent à fermer cette option en détruisant totalement notre système de gouvernement.

Les preuves abondent que l’ère ou le régime Reagan se désintègre rapidement ; que le mouvement néofasciste Trump n’est pas assez fort ou étendu pour le remplacer (bien qu’il puisse provoquer une violence et une détresse considérables) ; et, comme dans les années 30 et 60, qu’un jeune mouvement progressiste acquiert et consolide rapidement le pouvoir politique.

Si j’ai raison et c’est ce qui se passe, c’est presque certainement parce que les Américains se rendent compte que le régime néolibéral de Reagan (qui a été mené par les cinq présidents suivants) était en grande partie une escroquerie conçue pour déresponsabiliser la classe ouvrière tout en enrichissant les déjà aisés.

Toute sa rhétorique tant vantée sur la « responsabilité fiscale » et les « valeurs conservatrices » n’était qu’un écran de fumée pour cacher le vol nu, le racisme et la misogynie.

En renversant la politique et l’économie du New Deal de FDR, l’ère de Reagan :

Détruit la majeure partie du mouvement ouvrier américain Déplacement de milliers de milliards de revenus et de richesses de la classe moyenne vers les 1 % les plus riches des emplois bien rémunérés dans des pays à bas salaires Tout en engraissant les coffres des riches morbides avec les réductions d’impôts de Reagan, Bush et Trump.

Reagan, bien sûr, avait ce qu’il pensait être une bonne raison : il freinait une vague croissante de changement social qui intimidait les hommes blancs riches et âgés comme lui et, croyait-il, menaçait « l’American Way ».

Tout a commencé en 1951, lorsque Russell Kirk a électrisé une petite coterie de conservateurs comme William F. Buckley et Barry Goldwater avec sa prédiction que la classe moyenne devenait trop riche et que le résultat inévitable serait un bouleversement social massif et généralisé dans ce pays.

Ce petit groupe de conservateurs a prédit que si la classe moyenne continuait à gagner des revenus et de la richesse plus rapidement que les 1 % les plus riches (ce qui était le cas en 1951), bientôt « la racaille » de la classe ouvrière serait si riche qu’elle se sentirait défier en toute sécurité les institutions et les normes sociales de l’Amérique.

Les minorités raciales exigeraient la parité avec les Blancs, nous ont prévenu ces conservateurs, les femmes désobéiraient à leurs maris et se lanceraient dans la compétition sur les lieux de travail du pays, et les jeunes défieraient ouvertement leurs aînés.

Le résultat, ont-ils prédit, serait un chaos social et de ce chaos naîtrait une nouvelle Amérique et peut-être même communiste – certainement plus socialiste –, méconnaissable pour les hommes blancs américains amoureux de John Wayne.

Peu de gens en Amérique ont pris au sérieux les avertissements de Kirk à l’époque, comme je l’ai expliqué en détail dans L’histoire cachée de l’oligarchie américaine. Buckley a été écarté de la radiodiffusion publique et Goldwater a perdu les élections de 1964 dans un glissement de terrain historique.

Puis vinrent Jane Fonda, Tim Leary et les Beatles :

En 1968, la pilule contraceptive était largement utilisée et le mouvement des femmes était bien engagé. Martin Luther King menait des marches à travers l’Amérique alors même que les villes continuaient à éclater dans la violence en réponse aux policiers blancs battant et assassinant des Noirs non armés (ce qui déclencha littéralement chacune des « émeutes raciales » des années 60 et 70). Et les jeunes fumaient de l’herbe, exploraient la spiritualité, rejoignaient le SDS et refusaient d’aller au Vietnam.

Soudain, tous les conservateurs américains lisaient Russell Kirk, alors que les fondations et les milliardaires de droite se précipitaient pour financer des « groupes de réflexion conservateurs » et des groupes pour influencer les médias et les tribunaux.

Richard Nixon a chevauché la peur blanche de ce changement au pouvoir cette année-là et a préparé le terrain pour le Powell Memo de 1971 et la montée en puissance de Reagan dix ans plus tard. Reagan a ensuite mis un terme brutal à une grande partie de l’avancée de ces trois mouvements, ainsi que du mouvement des droits des homosexuels, en dépouillant les travailleurs de la richesse et du pouvoir politique tout en diabolisant les homosexuels autour du sida.

Mais rien ne reste pareil. Les circonstances changent, les échecs sont exposés, les nouvelles générations acquièrent le pouvoir alors que les anciennes générations disparaissent. S’il y a une constante en politique, c’est celle-ci : chaque nouveau cycle est finalement rejeté et remplacé à mesure que le temps avance.

Lorsque Mussolini a utilisé la violence d’État pour emprisonner le mouvement ouvrier progressiste qui balayait alors à la fois l’Amérique et l’Europe, Gramsci s’est demandé à haute voix : « L’interrègne, la crise dont la solution historiquement normale est ainsi bloquée, se résoudra-t-elle restauration de l’ancien ? Ou, cela « conduira-t-il à long terme à un scepticisme généralisé et à un nouvel « arrangement » » ?

Après tout, a noté Gramsci, ce « nouvel arrangement » exigerait « une réduction des plus hautes superstructures » de la politique et de la société, « en d’autres termes, la possibilité et la nécessité de créer une nouvelle culture ».

Et, en effet, il semble que c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui en Amérique.

Starbucks vient d’avoir son premier magasin américain syndiqué en 50 ans d’existence. Kellogg’s s’engage dans des opérations antisyndicales extrêmes, licenciant et remplaçant les travailleurs en grève, tandis qu’Amazon fait face à un effort renouvelé pour syndiquer ses entrepôts.

Tout comme avec la violence d’État de Mussolini, la seule raison pour laquelle il n’y a pas eu de vague généralisée et réussie d’efforts de syndicalisation en Amérique est que plusieurs décisions de la Cour suprême depuis les années 1960 ont si gravement érodé les droits syndicaux dans ce pays, faisant basculer le pouvoir de l’État contre les travailleurs.

Alors que des États réactionnaires de dernière minute comme le Texas se battent pour remettre les femmes dans la chambre et la cuisine, des États progressistes comme la Californie se préparent à une Amérique post-Roe en élargissant et en institutionnalisant les droits des femmes aux soins de santé, à la contraception et à l’avortement.

Des États progressistes comme l’Oregon ont dépénalisé toutes les drogues et offrent aux personnes en phase terminale un « droit de mourir dans la dignité », tandis que les États rouges réactionnaires doublent leurs peines de mort et les lois antidrogue de l’ère Nixon.

La bifurcation, une scission, semble être l’état actuel de l’Amérique, mais des changements sociaux importants se produisent toujours alors que des forces « opposées » comme celles-ci se battent pour l’approbation de la culture au sens large et de ses médias, bientôt suivies par ses électeurs.

Corey Robin souligne dans le New York Times comment « les régimes deviennent fragiles » et, tout comme le régime de Reagan a remplacé le régime du New Deal de FDR, nous sommes peut-être à la fin des 40 ans d’expérience néolibérale de notre génération (mon expression, pas son ).

Pour que cela se produise réellement, cependant, il faudra non seulement un changement culturel, mais un changement réel dans les structures politiques et juridiques érigées par le néolibéralisme de Reagan et ses prédécesseurs réactionnaires.

Cela nécessitera, comme le note Robin, de mettre fin à l’obstruction systématique, de surmonter la résistance d’une petite poignée de démocrates à guichets fermés au Congrès (de Sinema/Manchin au Sénat aux « résolveurs de problèmes d’entreprise » à la Chambre), d’étendre les droits de vote tout en mettre fin aux gerrymanders partisans et revenir à un droit explicite de se syndiquer. J’ajouterais le renversement de Citizens United et la dissolution des monopoles d’entreprise à la liste de Robin.

Tous ces éléments sont à notre portée et, pour la première fois depuis plus de 50 ans, sont soutenus par l’administration au pouvoir et le Parti démocrate dans son ensemble.

La question est de savoir si les forces déployées contre un tel changement, des médias d’entreprise (et des médias sociaux) aux tribunaux bondés en passant par les milliardaires grincheux, peuvent être surmontées.

Dans un petit livre brillant (63 pages) (The Old is Dying and the New Cannot Be Born) dont le titre est tiré de la célèbre citation de Gramsci, Nancy Fraser soutient que le populisme progressiste est aujourd’hui sur le point de remplacer le néolibéralisme sous ses différentes formes.

Elle avance un argument de poids, tout en notant franchement qu’il nous faudra tous, nécessitant notamment une large mobilisation des jeunes, si nous voulons réussir. Ce sont eux qui feront face aux pires conséquences, des ravages du changement climatique à la montée des intimidateurs néofascistes, si nous échouons.

Nous sommes à la veille d’un changement social et politique majeur.

Le GOP a embrassé les valeurs oligarchiques de l’État policier de l’homme fort qui ont régné dans le Sud entre 1830 et 1865.

Le Parti démocrate revient à ses racines progressistes et populistes plus rapidement qu’on ne l’aurait cru possible il y a à peine cinq ans.

Comme le dit le vieux cliché, nous faisons face à un moment de grand danger, mais aussi de grande opportunité.

