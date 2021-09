… Et Carroll est toujours dans son ‘ranch’

09/10/2021 à 17h17 CEST

Avec plus de 700, Jaycee Carroll est de loin l’étranger qui a disputé le plus de matches officiels avec le Real Madrid, suivi à des années-lumière par un Jeffery Taylor qui a déjà dépassé les 400 et par l’Américain Louis Bullock avec 394.

En fait, celui de l’Utah serait le troisième en comptant les joueurs espagnols, seulement derrière deux emblèmes du Real Madrid tels que Felipe Reyes, récemment “retraité”, et Sergio Llull, qui continueront d’augmenter ses records en Super Coupe d’Endesa.

Pour cette raison, au fur et à mesure que la pré-saison blanche progresse, le absence d’un Carroll avec lequel entraîneur Pablo Laso compté malgré ses 38 ans Et que depuis la fin de la saison dernière, il a reçu une offre de renouvellement de Madrid pour un an de plus.

Cependant, l’Américain nationalisé azerbaïdjanais reste insensible alors que profiter avec sa famille dans le ranch-manoir que celui du Wyoming dans l’Utah a été construit entouré d’animaux et de nature.

Et de la viande, puisque ce projet ambitieux du ‘River Meadow Ranch Wagyu’ se concentre sur la commercialisation du ‘Wagyu’, un type de viande japonaise qui commence à s’ouvrir sur les cinq continents et que le basketteur a rencontré par hasard à Madrid.

L’impressionnant manoir de Jaycee Carroll

| INSTAGRAM

“Carroll est aux États-Unis et nous ne l’avons pas”, a réglé Pablo Laso interrogé par le gardien lors de la précédente Supercoupe, mais il n’a pas été aussi précis en évoquant les plans futurs, conscient qu’il serait un joueur important s’il accepte enfin de jouer ses derniers mois avec un Real Madrid qu’il est arrivé en 2011 à venir d’un Herbalife Gran Canaria qui signe comme les anges depuis des années. “Je ne regarde pas à très long terme. Ce que je sais, c’est que Carroll n’est pas là et ne va pas jouer la Super Coupe. Nous l’apprécions beaucoup, nous l’aimons et il est très madrilène, mais il ne sera pas en Supercoupe », a ajouté le Vitorian, essayant de se concentrer sur la demi-finale de ce samedi contre l’hôte Lenovo Tenerife (22h).

Carroll, la saison dernière contre le Barça

| .

Au cours des dix saisons consécutives, il a joué pour le club blanc, Jaycee Carroll a développé un record sensationnel avec un total de 20 titres qui marquent les deux Euroligues réalisées en 2015 et 2018, en plus de cinq Ligues Endesa, six Coupes du Roi, six Super Coupes Endesas et une Coupe Intercontinentale.

Capable de répondre aux exigences défensives de la ‘philosophie Laso’ et pour interpréter à la perfection le basket rapide que l’entraîneur vitorien affectionne tant, ce joueur qui a fait le grand saut au basket européen en 2008 dans le modeste Teramo italien en n’étant pas « drafté » s’émerveille de ses qualités de tireur depuis une décennie.

Le bœuf ‘Wagyu’ est le nouveau projet de Carroll

| INSTAGRAM

Carroll maîtrise parfaitement le tir après la sortie des blocs directs et indirects, ainsi que la mise à l’eau après le bateau et la pénétration. Dans ses réalisations, plusieurs parties ont « rehaussé » sur la base de triplés en seconde période. Pas en vain, à plusieurs reprises, il a servi comme “bourreau” du Barça.

La vérité c’est que Le Real Madrid est prêt à l’attendre plus longtemps tout en regardant de travers le marché, avec le mois de janvier comme point final possible. De son côté, le brillant gardien reste indécis dans une situation qui rappelle celle de Pau Gasol avec le Barça.