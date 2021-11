Et c’est! 2021 nous a offert un nouveau spécial pour les fêtes de cacahuètes

Peut-être que 2021 n’était pas si mal après tout ! Avant que l’année civile ne passe à 2022, le gang des Peanuts nous offrira un nouveau spécial vacances juste à temps pour la nouvelle année.

Le lundi 29 novembre, Apple TV + a publié la première bande-annonce de son prochain spécial Peanuts, For Auld Lang Syne, qui sortira le 10 décembre. Tout comme ses prédécesseurs A Charlie Brown Christmas et It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, le nouveau spécial suit les personnages animés bien-aimés alors qu’ils célèbrent une grande fête.

Cependant, au lieu de Charlie Brown, c’est Lucy qui est sous les projecteurs, alors que la bande-annonce qui vient de sortir la montre en train d’essayer de planifier la parfaite fête du Nouvel An. Comme Linus le détaille dans les images ci-dessous, la mission de fin d’année de Lucy survient après avoir été snobée par leur grand-mère à Noël.

Lucy poursuit en se disant dans un miroir : « Tu es adorable. Et je sais comment le prouver ! »

Déterminée à organiser la parfaite célébration du Nouvel An, Lucy demande à ses amis de s’habiller, d’être à l’heure et d’avoir de bonnes manières. Linus, qui a été choisi comme assistant de Lucy, se demande : « Dans quoi viens-je de me lancer ?