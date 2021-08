Et Chelsea est entré dans une autre dimension avec Lukaku

23/08/2021

Le à 21:13 CEST

En temps de pandémie, peu, ou très peu, ont été scandalisés par les 97 millions de livres que Chelsea a payés pour incorporer Lukaku. Nous l’avons tous vendu comme une signature stratégique, le genre qui en soi élève le niveau d’une équipe, même le champion d’Europe. Bien sûr, peu de choses sonnaient aussi bien que la combinaison Chelsea-Lukaku-Tuchel., encore plus après le master que le Belge a eu à l’Inter, avec un système similaire et où il a dû faire office de leader.

Le Belge est arrivé à Stamford Bridge pour renforcer la seule position qui boitait le plus dans l’équipement “bleu” millimétrique, et lors de son premier match, sa performance et, surtout, la dentelle ont effrayé le Premier ministre. De plus, un gars qui avait peur n’a pas vécu ses meilleurs jours comme Roy Keane, maintenant commentateur sur ‘Sky Sports’, qui n’a pas hésité à mettre directement Chelsea dans la course pour remporter le titre de champion.

Celui d’Anvers est tout ce que Tuchel a demandé : corps, tête-à-tête dans la zone, menace pour l’espace, jeu aérien et capacité à générer des espaces pour le “10” de l’équipe. Contre Arsenal, Mount et Havertz se sont déplacés autour du Belge comme ils le voulaient, profitant du mal de tête que Lukaku créait à l’ensemble de l’arrière du « tireur ». Personne n’a réussi à l’arrêter sur le dos.

Le jeu du premier but a défini la tournure que Lukaku peut générer dans le jeu “bleu”: les milieux de terrain créent de l’espace à l’intérieur pour que le ballon tombe sur le Belge, Lukaku subit l’assaut des centraux, attire le côté gauche car il était prévu, rend et Reece James qui n’a qu’à attaquer l’espace pour le remettre à plaisir au ‘9’. Facile.

Après le duel, le Belge a affirmé que son parti avait été “dominant”. Ce qui allait devenir un exercice d’arrogance était pratiquement un humble message. Et c’est que seul Leno a empêché Lukaku de prendre le ballon du match. Pourtant, son jeu allait bien au-delà de ce qu’il pouvait faire avec le ballon à ses pieds. Sa constante part dans l’espace, sa menace dans le corps et sa présence dans la zone en ont libéré d’autres comme Mount ou Havertz. Ils avaient tous les deux besoin d’un « 9 » dans l’équipe. Werner aussi, qui perdra de l’importance mais devrait se sentir plus à l’aise de se débarrasser de la dalle d’être la référence.

Maintenant, Tuchel et l’équipement « bleu » ont trouvé la pièce manquante parfaite. Le Belge vient d’arriver, il y a donc encore place à amélioration pour générer de nouveaux partenariats et automatisation. C’est ainsi que Jonathan Wilson a défini dans « The Guardian » ce que Lukaku avait généré lors de sa première : « Quelqu’un a-t-il douté que Romelu Lukaku marquerait contre Arsenal ? prévoyez de l’arrêter. “Personne ne voudra affronter Lukaku”, a déclaré Tuchel. Cette semaine, nous verrons un Chelsea-Liverpool. On verra si Tuchel a eu le temps de s’adapter, si possible plus, à son ‘9’. Faites du pop-corn, car il y aura un Lukaku-Van Dijk.