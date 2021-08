Et Cristiano Ronaldo ?

27/08/2021 à 04h33 CEST

L’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, est l’un des noms qui sonnent le plus fort au cours des dernières heures du marché. Dans sa dernière année de contrat et après le surprenant remplacement lors des débuts de l’équipe d’Allegri en Serie A, l’attaquant a déclenché l’alarme dans le monde du football et le PSG reste attentif à sa situation.

Les Portugais, qui la saison dernière, il a terminé meilleur buteur du football italien, affronte ce qui pourrait être sa dernière année à Turin. Après avoir quitté le Real Madrid comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, le joueur a vécu une saison difficile et l’absence d’un projet sportif passionnant l’a fait repenser sa situation.

L’ancien joueur de Manchester United et du Sporting a déjà atteint trois buts (101) pour l’équipe en noir et blanc sur un total de 134 matches officiels.. Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait signer en tant qu’agent libre pour le PSG en tant qu’agent libre et compléter un trident de rêve avec Neymar et Messi, les trois joueurs les plus différentiels des cinq dernières années en Liga. Tout ça si enfin Kylian Mbappé ne renouvelle pas avec le club parisien et part dans la capitale espagnole.

Une dernière aventure à Paris

Cristiano Ronaldo a encore un an de contrat avec la Juventus. Son profil élevé, son âge et son contexte économique rendent impossible pour une équipe d’affronter sa signature cet été. La saison dernière, il a pris la décision de ne pas continuer à Turin, mais son contrat l’oblige à rester un an de plus. Le joueur pourrait négocier avec n’importe quel club à compter du 1er janvier 2022.

Le Portugais est le neuvième joueur à avoir disputé le plus de matches officiels de l’histoire du football (1 110) derrière Peter Shilton (1 392), Rogério Ceni (1 276), Roberto Carlos (1 196), Fábio (1 161), Xavi (1 136), Gianluigi Buffon (1 131), Ray Clemence (1 118) et Javier Zanetti (1 114). Et c’est aussi le deuxième meilleur buteur derrière Josef Bican (805).