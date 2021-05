Et ensuite?: La deuxième vague et le secteur de la santé en Inde

Des familles épuisées, des médecins et des infirmières marqués à jamais par un système de santé qui les a complètement abandonnés à leur heure la plus sombre.

Par Tamojit Dutta & Prateep Sen

Comme d’autres vagues dans d’autres pays, cette dernière vague Covid-19 passera également. Cependant, dans son sillage, il restera des pertes personnelles incalculables de personnes que nous connaissions et aimions autrefois.

Des vies étouffées trop tôt ou inutilement. Des familles épuisées, des médecins et des infirmières marqués à jamais par un système de santé qui les a complètement abandonnés à leur heure la plus sombre. Des armées incroyables de citoyens bénévoles qui déplacent ciel et terre pour transporter les malades, organiser l’oxygène, organiser les lits d’hôpitaux et enterrer les morts. «Et ensuite?» demande à chacun d’eux.

En tant que nation – que nous soyons des médecins de soins intensifs dans les meilleurs hôpitaux ou des septuagénaires souffrant d’une solitude étouffante – nous nous demandons tous: «Et maintenant»?

Covid-19 n’est pas seulement une crise sanitaire

Fondamentalement, cette pandémie est avant tout un défi médical auquel sont confrontés des médecins et des infirmières héroïques dans les unités de soins intensifs équipés de ventilateurs et de masques. Même un citoyen moyen est maintenant un «guerrier Covid» – aussi conscient des oxymètres de pouls et des concentrateurs d’oxygène que KKR et CSK!

L’inventivité humaine, poussée par une boule de démolition semblable à Covid, triomphera toujours. Les percées scientifiques et l’ingéniosité médicale trouveront des solutions qui sauveront des vies. Pourtant, pour la première fois de notre mémoire d’homme, nous sommes confrontés à un défi de santé qui nécessite bien plus qu’un simple vaccin découvert en un temps record ou produit à une vitesse record.

La lutte de l’Inde avec Covid met en évidence de nombreux problèmes endémiques. Problèmes que nous avons lancés sur la route pour que les générations futures doivent s’attaquer – le manque d’hôpitaux publics fonctionnant correctement, les besoins plus élevés de dépenses de soins sociaux pour les personnes âgées, une infrastructure d’ambulance publique inexistante. Pourquoi un million d’enfants meurent-ils encore avant leur premier anniversaire? Pourquoi les problèmes mentaux chez les personnes âgées reçoivent-ils si peu de soutien dans les budgets gouvernementaux? Nous avons éliminé ces problèmes précisément parce qu’ils sont difficiles à résoudre et nécessitent de la patience pour les mettre en œuvre.

La santé publique est un bien public

La crise Covid est autant une tragédie sociétale qu’une catastrophe médicale: si vous êtes pauvre, les chances d’hospitalisation sont plus faibles pour vous que pour votre employeur de la classe moyenne. Les gouvernements successifs – quel que soit leur symbole ou leur couleur – n’ont investi ni ressources ni imagination dans le renforcement de notre infrastructure de santé publique à quelque niveau que ce soit – central, étatique ou local.

Tous les cas de Covid n’ont pas besoin d’aller dans un AIIMS ou dans un hôpital privé de premier plan pour y être soignés. Cependant, il faut également savoir que la promotion de «solutions» ayurvédiques, homéopathiques ou autres médecines alternatives non testées n’est pas une stratégie de santé publique efficace. En tant que pays, nous devons enfin cesser d’accepter les platitudes des politiciens et exiger une meilleure santé publique pour tous – par le biais de politiques, d’investissements et de surveillance.

La mauvaise qualité de la santé publique en Inde n’est pas entièrement due à un sous-investissement. Si le manque de santé universelle ou la disponibilité de quelques médecins qualifiés dans les régions rurales de l’Inde est certainement dû à des budgets de santé historiquement bas, il est également fonction de la mauvaise utilisation des ressources.

Qu’il s’agisse d’employer des agents de santé sociaux qui promeuvent les vaccinations de masse ou d’investir dans des technologies numériques simples qui suivent les médicaments dans les cliniques municipales, il n’y a aucune raison pour que le budget de la santé de l’Inde ne puisse pas être mieux utilisé pour étendre la santé publique.

Pourquoi, dans l’Inde ultra-impétueuse et très confiante d’aujourd’hui, les pauvres ne devraient-ils toujours pas bénéficier gratuitement d’un bon traitement de santé de base?

Investissez dans les soins primaires, pas seulement dans les hôpitaux tertiaires

Pendant trop longtemps, les gouvernements ont promu des projets «trophées» comme preuve de leur engagement en matière de soins de santé. Nos systèmes de prestation de soins de santé primaires ont été négligés pendant des décennies. Il n’est certainement pas surprenant que les cliniques de soins primaires, qui étaient déjà épuisées, aient eu du mal à gérer les complexités de Covid-19.

Lorsque la santé de base ou préventive est abandonnée, le coût pour la société est finalement beaucoup plus élevé, comme nous l’avons vu pendant la pandémie. Beaucoup plus de cas se retrouvent inutilement dans des unités de soins intensifs nécessitant beaucoup plus de ressources que s’ils étaient gérés plus efficacement à domicile ou à proximité. Les mécanismes locaux de prestation de soins de santé doivent être renforcés. La pandémie a montré que l’identification et l’intervention précoces au niveau local réduisent le nombre de cas pour les soins tertiaires. comment cela peut-il être une mauvaise chose?

«Et ensuite?» est une question qui affecte beaucoup plus que notre gestion des cas de Covid dans les mois à venir. Il s’agit de savoir comment nous gérons la santé publique pour le bénéfice de tous – et comment nous tenons nos gouvernements responsables de la réalisation de leurs promesses et de leurs politiques.

(L’auteur est co-PDG de Tribeca Elder Care. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

