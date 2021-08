Et Harry Kane ?

09.08.2021 à 08:00 CEST

L’attaquant britannique Harry Kane a repris l’entraînement avec Tottenham Hotspur en attendant de résoudre son avenir. L’international a annoncé son souhait de quitter Londres à la fin de la saison dernière et Manchester City est l’un des mieux placés pour le signer, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucun mouvement.

En l’absence d’une sortie spécifique, l’attaquant des Spurs, qui Il a joué l’Eurocup avec son équipe nationale et a été l’un des joueurs les plus décisifs, a publié une lettre ouverte aux supporters dans laquelle il réitère son professionnalisme avec le club : “Cela me fait mal de lire certains commentaires ces derniers jours dans lesquels mon professionnalisme est remis en cause. Je ne veux en aucun cas faire exploser la relation avec les fans, qui m’ont tant soutenu ces dernières années avec Tottenham”.

Le propriétaire de l’entité londonienne, Daniel Levy, a fixé un prix de départ pour le joueur d’environ 170 millions d’euros et n’acceptera aucune offre inférieure à ce montant., même si le joueur a déclaré vouloir partir. Le seul club avec un tel potentiel économique est Manchester City. L’arrivée de Jack Grealish, pour 117 millions d’euros rend l’opération plus difficile.

Destination Manchester ? Rester à Londres ?

Au jour d’aujourd’hui, Harry Kane ne semble avoir que deux sorties : partir avec Pep Guardiola à Manchester City ou rester une saison de plus à jouer à Londres avec Tottenham Hotspur. Le joueur formé dans les catégories inférieures du club londonien Il lui reste trois ans de contrat et son départ est complexe à bien des égards.

Le Britannique a disputé un total de 336 matches officiels avec Tottenham, où il a marqué 221 buts et distribué un total de 47 passes décisives. Avec 159 réalisations, l’attaquant est le neuvième meilleur buteur de Premier League, encore loin du podium composé d’Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) et Andy Cole (187)..