Et Just Like That a supprimé les scènes de Mr Big dans la finale de la saison… après les accusations contre Chris Noth.

Il est rapporté que l’équipe créative de la série a décidé de retirer un prochain camée de Chris Noth dans son personnage Mr Big, après avoir été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes.

Selon TV Line, Noth, 67 ans, devait apparaître dans un autre épisode de « And Just Like That » le mois prochain, lors de la finale de la saison. La scène a marqué une fermeture pour Carrie Bradshaw à la mort de son mari. Le moment devait avoir lieu à Paris, en France, où Noth et Parker avaient déjà été photographiés en train de filmer des scènes de la série. Donc, si vous supprimez cette scène maintenant… à quoi cela ressemblera-t-il ? Soi-disant, il allait apparaître dans d’autres scènes et maintenant… omg ! Je pense qu’ils ont foiré tout le plan.

La nouvelle survient un mois après que plusieurs femmes ont accusé l’acteur de Law and Order d’agression sexuelle. Vous pouvez lire les histoires ici et ici.

Les trois protagonistes de ‘And Just Like That’ ont publié une déclaration soutenant les femmes qui se sont prononcées contre Noth. Le même jour, l’acteur a été licencié de sa série The Equalizer.

Chris Noth a fermement nié les allégations portées contre lui.

Ainsi, et juste comme ça a supprimé des scènes de Mr Big dans la finale de la saison. Sur la ligne de télévision, les gens disent qu’ils feraient mieux de le supprimer de SATC et de toute l’histoire aussi… Mon Dieu ! Maintenant, Carrie va passer toute la série à se demander pourquoi je n’ai pas épousé Aidan ? Capable Aidan apparaît veuf sans enfant… HA !