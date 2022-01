Et Just Like That est une comédie sombre déguisée en redémarrage de SATC

J’ai finalement déverrouillé le renouveau de Sex and the City lorsque j’ai abandonné mes attentes selon lesquelles il était vaguement ambitieux. Dans l’émission originale, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) et Samantha (Kim Cattrall), désormais absente, étaient des avatars de conte de fées d’espoir, de grandeur et de succès. Les petits creux de la vie, qui étaient principalement le résultat de fréquentations et d’être brisés par des hommes terribles, n’étaient rien comparés à la vie à New York avec des chaussures fabuleuses, des tenues fantastiques et des amis pour toujours.

Mais il y a une raison pour laquelle And Just Like That ne s’appelle pas Sex and the City.

Le changement de titre signifie une émission qui ne traite pas des grandes choses qui rendent la vie glamour, mais plutôt de la façon dont la vie vous frappe – la lutte pour exister et rester pertinente alors que la culture, les amis, l’amour et la vie passent. La seule chose qui reste constante pour les trois héroïnes de la série est un assaut d’indignités. Qu’est-ce que And Just Like That sinon l’humiliation de la vie persévérante ?

Le vieux canard est que le temps guérit toutes les blessures, mais la réalité est qu’il en crée beaucoup de nouvelles. Les griefs ne s’arrêtent jamais et il est inévitable qu’ils fassent équipe avec les années pour vous ronger. Être en vie, et surtout vieillir, c’est faire face à un nouvel ensemble de gênes auxquelles l’argent ne peut remédier.

La série originale semblait croire que le seul moyen de s’en sortir était d’être fabuleux. Manger dans les restaurants les plus chauds, porter les meilleures chaussures et sortir avec les meilleurs hommes serait la sortie du bois. Et la réponse de Just Like That est plus rationnelle et moins optimiste, que la vie n’est rien d’autre que l’acceptation qu’être en vie est mortellement embarrassant. Il ne sert à rien de s’inquiéter du prochain revers car il suivra toujours. Plus tôt vous l’acceptez, plus il est facile de rire.

Et Just Like That est une émission complètement différente de Sex and the City



S’il y a un épisode qui cristallise la question intrinsèque de la série originale, c’est « Ils tirent sur des célibataires, pas eux » de la deuxième saison de la série. Carrie a prévu une couverture et une histoire avec le magazine New York sur des femmes célibataires (déclaratives) fabuleuses, mais cela s’avère être un appât et un interrupteur. Après une soirée, elle se présente sur le plateau avec l’air hagard et devient la cover-girl d’un titre qui demande: « Célibataire et fabuleux? »

Le point d’interrogation égaré plonge Carrie et ses amis dans un doute existentiel sur leur vie. Ces doutes sont éteints à la fin de l’épisode, mais même une fois que tout est terminé, la série passe son intégralité – à travers des relations ratées, de nouveaux mariages, un déménagement à Paris, de nouveaux et meilleurs emplois, des événements chics, même quelques bébés — essayer d’apporter une réponse : un oui assuré.

Ce oui est également venu avec une fin de conte de fées pour chacune des femmes.

Carrie se retrouve avec l’homme de ses rêves et tant d’argent. Samantha se retrouve avec l’homme beaucoup plus jeune de ses rêves et tant d’argent. Charlotte se retrouve avec l’homme pas tout à fait de ses rêves qu’elle aime beaucoup, et un enfant, et tant d’argent. Miranda se retrouve avec l’homme de ses rêves pas tout à fait, et un enfant, et un brownstone de Brooklyn, et tellement d’argent.

Les épreuves et les tribulations de la vie de célibataire ne faisaient pas le poids face à des femmes si fabuleuses, si fabuleuses qu’elles obtenaient les fins heureuses dont elles n’avaient vraiment pas besoin de toute façon.

Avance rapide jusqu’au cinquième épisode de And Just Like That, « Tragically Hip », et nous avons une veuve et alitée Carrie Bradshaw alors qu’elle regarde son amie secrètement alcoolique, Miranda, déchaîner des hurlements érotiques alors qu’elle est composée par le nouveau patron de Carrie, podcast hôte Che Diaz (Sara Ramirez).

C’est loin d’être Carrie avec l’homme de ses rêves car elle est à la fin de la série SATC, emménageant dans un appartement cossu comme elle le fait dans Sex and the City: The Movie, et maintenant cette relation et cet appartement malgré le mariage des douleurs sourdes, comme elle le fait dans Sex And The City 2.

La scène trouve Miranda gênée d’admettre qu’elle a non seulement demandé au Che de souffler de la fumée d’herbe dans sa bouche, ce qui s’est transformé en un frottage bruyant et pratique, mais qu’elle se sent piégée dans son mariage avec un Steve (David Eigenberg) en décomposition rapide et prise en otage par elle. son fils Brady (Niall Cunningham) et sa petite amie Luisa (Cree Cicchino). Agir avec Che, explique-t-elle, est la seule chose qui l’a fait se sentir vivante. Carrie, toujours assise dans un lit trempé de sa propre pisse, est en colère mais fait preuve d’empathie. Elle aussi a eu l’impression que le monde autour d’elle s’est accéléré alors qu’elle ralentissait.

Jusqu’à présent, Carrie s’est moquée des inquiétudes de Charlotte concernant les problèmes d’alcool de Miranda et s’est moquée de Charlotte avec Miranda elle-même. Sans aucun doute, cela est dû en partie au fait que Carrie pleure toujours la perte de Big, décédé après une crise cardiaque provoquée par Peloton. Dans le même temps, Miranda n’a pas exprimé ses sentiments au sujet d’être coincée avec les gens de sa propre vie. Maintenant, sa meilleure amie sait qu’elle trompe son mari, et elle porte ce poids avec ses sentiments de colère, de frustration et de confusion.

C’est alors que Miranda (Cynthia Nixon) s’excuse d’avoir couché avec Che Diaz (Sara Ramirez) et hurle pendant que Carrie renverse de l’urine sur son lit. Triste ! HBO Max

L’épisode a conduit certains téléspectateurs fidèles à annoncer qu’ils étaient traumatisés par la morosité de ce que la série explore. Mais c’est spectaculairement le point. Le chaos de l’urine de Carrie, les miaulements de Miranda, la bizarrerie du Che se présentant chez son employé avec une bouteille de tequila – tout fonctionne en synchronicité psychotique pour créer une comédie extrêmement sombre. Ça ne peut pas être pire pour ces deux-là, n’est-ce pas ? Si c’est le plus bas, c’est 1) plus drôle que le podcast de Che et 2) quelque chose dont ces femmes peuvent finir par rire.

Charlotte fait face à sa propre crise alors que les mères de sa classe comprennent que son enfant Rose veut maintenant être connu sous le nom de Rock (Alexa Swinton). Rock a exprimé qu’ils pourraient être trans ou non binaires pour Charlotte, une révélation que Charlotte semble être en mesure de saisir. Ce qui agace Charlotte, cependant, ce n’est pas que son enfant soit trans ou non binaire, mais l’idée que d’autres personnes pourraient mieux connaître son enfant qu’elle. Charlotte est fière d’être une bonne maman et une bonne personne.

Certes, en esquissant ces indignités pour la télévision, une partie de l’écriture de Et juste comme ça a tendance à s’égarer dans des distillations maladroites de problèmes du monde réel concernant la race, le genre et la tolérance.

Mais tout au long des cinq premiers épisodes et jusqu’au sixième, qui débute jeudi, And Just Like That a été une émission sur ces femmes traitant de leur propre obsolescence plutôt que d’affirmer leur propre fabulosité. Carrie, Miranda et Charlotte regardent constamment par-dessus leurs épaules tout en se demandant si elles vivent correctement leur vie. Ils agissent comme s’ils avaient perdu le manuel sur la façon d’avoir 50 ans et ne semblent pas trop déterminés à en écrire un eux-mêmes.

Et je comprends, ils sont fatigués. Elles ont passé les quelque 40 premières années de leur vie à remettre en question tout ce qu’elles et d’autres femmes avaient appris sur l’amour et la vie. Ils ont travaillé dur pendant des années à essayer de se débrouiller seuls. À ce stade, il est logique que Carrie, Miranda et Charlotte veuillent être absorbées par une sorte de modèle d’attente de la quarantaine. Ils vivent et bougent toujours, cependant – Charlotte navigue dans le monde à travers ses enfants, Miranda s’ennuie, boit et agit, Carrie, enfin, sur un podcast. Et Just Like That affirme que vous ne vous contentez pas de vous fondre dans un vieil homme heureux pour toujours ; vieillir signifie être en décalage avec le monde qui vous entoure.

Et l’argument de Just Like That est que les humiliations ne s’arrêtent pas, elles changent simplement. Ils pourraient même être plus difficiles à éviter lorsque l’âge a épuisé l’optimisme.

Je suis venu au salon d’un lieu d’attente et d’aspiration; maintenant je regarde avec empathie et même un peu de pitié. Mais je me connecte chaque semaine, n’espérant pas qu’ils redeviennent soudainement fabuleux, mais qu’ils apprennent quelque chose et continuent d’avancer. Parce qu’il semble que la vie ne s’améliore pas, vous vous améliorez simplement à en rire.