Et Just Like That supprime la scène de Chris Noth du dernier chapitre

De quoi s’agit-il, ou plutôt s’agissait-il de la scène ?

Il s’avère que dans l’épisode final de And Just Like That, Carrie retrouverait le fantôme de Mr. Big, juste au moment où elle dElle décide de répandre les cendres de son défunt mari sur l’un des ponts les plus emblématiques de Paris.

Oui, nous nous référons aux images devenues virales des semaines avant la première du reboot dans lesquelles il est possible de voir que Sarah Jessica Parker et Chris Noth sont au Pont des Arts à Paris. Sur cette image, Carrie Bradshaw apparaît tenant une tour Eiffel où se trouvent les cendres de M. Big et juste à côté, il apparaît.