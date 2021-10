Et juste comme ça, Cathy Ang parle du mariage SATC

« Je ne pense pas que Lily y ait pensé », a déclaré l’actrice, qui joue une version adolescente de Lily dans le spin-off de HBO Max. « Je n’en ai vraiment pas. Je pense qu’elle était curieuse. Elle était excitée. »

L’interprète de 26 ans connue pour le travail de voix off dans le film d’animation de Netflix Over the Moon, entre dans la série en tant que fille adulte de Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis). Elle se prépare pour le nouveau spectacle passionnant, qui est salué pour sa distribution plus diversifiée que l’originale.

« C’est effrayant, mais aussi excitant de savoir qu’une personne comme moi peut être dans la série », a-t-elle déclaré à la publication. « Je ne me suis jamais considéré comme assis dans une émission aussi spectaculaire et emblématique. J’espère que les gens aiment voir Lily et qu’il y a beaucoup de jeunes filles qui se sentent apparentées à elle. J’espère que je pourrai être une lumière pour ça. «