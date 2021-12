Et juste comme ça : ce qui s’est passé à la fin de Sex And The City

Sarah Jessica Parker revient dans le rôle de Carrie Bradshaw, une amoureuse de New York (Photo: HBO Max/Backgrid)

Le monde de Sex And The City est de retour, alors que Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) se réunissent pour la série de redémarrage And Just Like That.

Alors que beaucoup sont déconcertés que la préférée des fans Samantha (Kim Catrall) ne revienne pas également, le spectacle se poursuivra avec un arc de 10 épisodes qui révèle ce que le trio et leurs nouvelles connaissances ont fait dans le pays au rythme rapide de La ville de New York.

Depuis la première de Sex And The City il y a plus de deux décennies, les téléspectateurs ont été avec les personnages à travers vents et marées, témoins de leurs relations, de leurs chagrins et de leurs nombreux hauts et bas au fil des ans.

Avant de nous lancer dans un nouveau chapitre, il est important de revenir sur la façon dont leurs histoires les ont conduits à ce point, à la fois dans les six saisons de la série télévisée et dans les deux films suivants.

Alors, que s’est-il passé à la fin de Sex and the City et combien d’années plus tard And Just Like That se déroule-t-il ?

Que s’est-il passé à la fin de la série Sex And The City ?

À la fin de la série Sex And The City, après quelques va-et-vient, Miranda et Steve (David Eigenberg) se remettent enfin ensemble, devenant une famille avec leur fils, Brady, alors qu’ils se marient.

Charlotte et Harry (Evan Handler) se sont également réunis, le couple explorant la perspective d’une adoption après le chagrin d’une fausse couche.

Ayant croisé la route d’un beau serveur appelé Jerry (Jason Lewis), Samantha utilise sa magie des relations publiques pour faire de lui une star, suggérant qu’il soit renommé Smith et l’aidant à devenir un acteur célèbre.

Lorsque Samantha est informée qu’elle a un cancer du sein, Smith est là pour elle pendant la chimiothérapie alors qu’elle lutte contre les effets secondaires du traitement anticancéreux épuisant.

À la fin de l’exposition, Carrie est en couple avec l’artiste Aleksandr Petrovsky (Mikhail Baryshnikov), qui déménage à Paris pour ouvrir une nouvelle exposition.

Big et Carrie sont en phase finale (Photo: Channel 4)

Carrie décide de déménager avec lui dans la ville de l’amour, ignorant à quel point elle serait seule sans ses amis.

Après une relation de montagnes russes avec Carrie, Big (Chris Noth) se tourne vers Samantha, Miranda et Charlotte pour obtenir des conseils, qui l’incitent à suivre Carrie à Paris pour lui déclarer son amour.

C’est là que Big dit enfin à Carrie ce qu’elle attendait d’entendre depuis six ans, alors qu’ils se retrouvent une fois de plus.

Que s’est-il passé à la fin de Sex And The City 2 ?

Alors que Sex And The City s’est terminé en 2004, l’histoire ne s’est pas terminée là-bas, car deux films dérivés sont sortis.

Sex And The City 2 a marqué la dernière fois que les fans ont regardé Kim en tant que Samantha (Photo: New Line Cinema/HBO/Village Roadshow/Kobal/REX/Shutterstock)

Le premier, sorti en 2008, faisait suite au mariage de Carrie et Big dans un accident de voiture, lorsqu’il l’avait laissée à l’autel après avoir eu froid aux pieds.

Dans le film de 2010, Sex And The City 2, s’étant finalement mariés dans une affaire discrète, Carrie et Big ont du mal à raviver l’étincelle dans leur relation alors qu’elle et le reste des filles partent pour un somptueux voyage à Abu Dhabi.

Alors qu’elle est en ville, Carrie retrouve une vieille flamme, Aidan (John Corbett), qu’elle finit par embrasser malgré le fait que Charlotte l’ait avertie qu’elle jouait avec le feu en le rencontrant.

Carrie avoue à Big à propos du baiser, son mari répondant en lui offrant une bague en diamant noir unique pour lui rappeler qu’elle est mariée et qu’elle ne ressemble à personne d’autre.

Il y a plus à dire sur les histoires de Miranda, Carrie et Charlotte (Photo : WarnerMedia Direct, LLC)

Ailleurs dans le film, Charlotte est aux prises avec le stress d’élever ses deux enfants – Lily, qu’elle et Harry ont adoptée, et Rose, à qui elle a donné naissance dans le premier film.

Miranda décide de quitter son emploi dans un cabinet d’avocats intense, avant d’être embauchée dans un lieu de travail plus accueillant, tandis que Samantha continue de jouer sur le terrain de la manière la plus Samantha possible.

Combien d’années plus tard And Just Like That se déroule-t-il ?

Bien que nous n’ayons pas de chiffre exact sur le nombre d’années plus tard, And Just Like That est défini, nous pourrions accélérer une estimation compte tenu du synopsis.

Dans la série originale Sex And The City, les acteurs principaux de l’ensemble sont représentés comme étant dans la trentaine.

Le film dépeint les amis dans la quarantaine, le premier film se terminant par Samantha devenant la première à célébrer son 50e anniversaire.

Au moment où nous arrivons à Et juste comme ça, Carrie, Miranda et Charlotte ont toutes la cinquantaine, avec le synopsis indiquant: » La série suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’elles naviguent dans la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.’

And Just Like That est diffusé ce soir à 21h sur Sky Comedy et est disponible en streaming sur MAINTENANT.

