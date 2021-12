Et juste comme ça … Chris Noth joue dans Peloton Ad After Big Shocker

Parlez d’une GROSSE surprise !

Alerte spoil!

Le fournisseur de programmes de fitness interactifs Peloton a publié une nouvelle publicité sur le thème de Noël mettant en vedette Chris Noth le dimanche 12 décembre, trois jours après que son personnage préféré des fans de Sex and the City, M. Big, le mari de Carrie Bradshaw, a rencontré sa disparition prématurée lors de la première de la nouvelle série de suites de HBO Max, And Just Like That … Sur le épisode, il souffre d’une crise cardiaque après avoir terminé sa 1 000e séance de vélo d’appartement Peloton.

« Et juste comme ça … il est vivant », lit-on en légende de l’annonce, publiée sur l’Instagram de l’entreprise.

Dans la publicité, Noth est assis dans un autocar devant un sapin de Noël et une cheminée décorée, derrière une paire de vélos Peloton, et célèbre les « nouveaux débuts » avec un instructeur Peloton réel. Jess roi, qui a endossé le même rôle que l’entraîneur virtuel de M. Big sur And Just Like That …

« Tu es superbe », lui dit-elle, à laquelle il répond : « Oh, je me sens bien. Allons-nous faire un autre tour ? La vie est trop courte pour ne pas le faire. »