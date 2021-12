Et juste comme ça, Peloton a résolu son problème Sex and the City

Depuis des années, les fans de Sex and the City espèrent désespérément une suite, un remake ou un spin-off. Ils voulaient plus de Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) et Mr. Big (Chris Noth). Et juste comme ça, HBO Max a livré. Non, sérieusement, c’est le nom de la nouvelle série mettant en vedette le gang Sex and the City. Le premier épisode avait déjà eu deux révélations massives auxquelles les fans inconditionnels doivent faire face. Il n’y a pas que les fans de Carrie & co. qui font mal. Les actions Peloton ont baissé après la diffusion de l’épisode. L’entreprise a eu recours à des mesures désespérées, faisant appel à l’effort maximal de Ryan Reynolds pour l’aider. Et juste comme ça, Reynolds a livré.

Remarquez, les spoilers ci-dessous ne devrait surprendre personne, étant donné que la nouvelle série reprend environ 20 ans après la fin de la course Sex and the City.

Les grandes révélations dans And Just Like That

Vous vouliez un revival mettant en vedette le même casting d’amis et leurs sexcapades scandaleuses, vous devez donc en accepter les conséquences. Et Just Like That reprend l’action près de deux décennies après la série télévisée originale. Nos protagonistes sont plus âgés. Ils ont la cinquantaine, les relations changent et les gens meurent.

L’épisode 1 a choqué le public avec la révélation de Samatha très tôt. Elle n’est plus avec nous. Mais ce n’est pas parce qu’elle est morte. Samantha a déménagé à Londres. Kim Cattrall a travaillé sur cette autre série télévisée que vous voudrez peut-être regarder l’année prochaine, qui est également un spin-off basé sur une sitcom populaire. Ça s’appelle Comment j’ai rencontré ton père.

Le problème Peloton arrive très tard dans la première de And Just Like That. M. Big est un grand fan du produit de cyclisme à domicile. Après une séance, il a commencé à ressentir les symptômes d’une crise cardiaque, qui s’est avérée fatale. Et juste comme ça, M. Big est décédé en début de saison, après une intense séance de fitness.

Et juste comme ça, les actions Peloton ont chuté de 11% après les deux premiers épisodes de la série.

La pub hilarante du Peloton

La société a d’abord réagi via une déclaration d’un cardiologue sur son conseil de santé et de bien-être. L’expert cardiaque a expliqué que M. Big est décédé à cause de son « mode de vie extravagant » qui comprenait des cocktails, des cigares et de gros steaks. De plus, M. Big a déjà eu un événement cardiaque dans la saison 6 de Sex and the City il y a longtemps. « Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque », a déclaré le médecin.

Mais Peleton a fait un effort supplémentaire, embauchant la société de publicité de Reynolds pour tirer une réponse directe à And Just Like That.

La publicité met en vedette Chris Noth et l’instructeur Peloton Jess King – cette dernière est apparue dans le premier épisode de la série. Mais c’est le commentaire de Reynold à la fin qui en vaut la peine, souligne le nôtre :

Et juste comme ça, on a rappelé au monde que le cyclisme régulier stimule et améliore votre cœur, vos poumons et votre circulation, réduisant ainsi votre risque de maladies cardiovasculaires. Le cyclisme renforce vos muscles cardiaques, abaisse le pouls au repos et réduit les niveaux de graisse dans le sang. Il est vivant.

Découvrez l’annonce Peloton ci-dessous :