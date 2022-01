« Et juste comme ça » prend une décision sur la prochaine scène de Chris Noth au milieu d’allégations

Une brève scène mettant en vedette Chris Noth dans la finale de la saison de And Just Like That… aurait été supprimée après que l’ancienne star de Law & Order a été accusée d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes. Noth est revenu en tant que mari de Carrie Bradshaw, M. Big pour la première de la série de suites Sex and the City pour HBO Max, seulement pour voir son personnage mourir de manière choquante. Une semaine après la diffusion de la première sur HBO Max, deux femmes l’ont accusé d’agression sexuelle lors d’incidents distincts. Noth a nié les allégations.

Bien que Big soit décédé, la finale du 3 février comprendra une scène de Carrie (Sarah Jessica Parker) se rendant à Paris pour répandre les cendres de Big dans la Seine, rapporte TVLine. La séquence devait inclure une brève scène où Big apparaît à Carrie. Des sources ont déclaré à TVLine que les producteurs avaient décidé que la scène n’était pas nécessaire car la scène parlait de Carrie trouvant la fermeture après la mort de Big en répandant ses cendres. Un initié a noté que le montage final de l’épisode n’était pas terminé avant que les allégations contre Noth ne fassent surface. L’acteur s’est envolé pour Paris pour tourner la courte scène avec Parker en personne.

Les premières allégations contre Noth ont fait surface dans The Hollywood Reporter le 16 décembre, lorsque le média a publié des entretiens avec deux femmes identifiées comme Zoe et Lily. Ils ont accusé Noth de les avoir agressés sexuellement en 2004 et 2015, respectivement. Noth a nié leurs allégations et a affirmé que ses rencontres avec les femmes étaient « consensuelles ».

Quelques jours plus tard, une autre femme identifiée comme Ava a accusé Noth de l’avoir agressée sexuellement en 2010 dans une interview avec The Daily Beast. Noth a également nié l’allégation d’Ava par l’intermédiaire d’un représentant, qui a qualifié ses allégations de « fabrication complète ». Une quatrième femme, la chanteuse Lisa Gentile, a accusé Noth de l’avoir agressée en 2002. L’actrice Zoe Lister-Jones a également accusé Noth d’avoir agi de manière inappropriée sur le plateau de Law & Order.

Depuis que les allégations ont fait surface, Noth a été licencié de son émission CBS The Equalizer. Peloton a également sorti une publicité mettant en vedette l’acteur qui faisait référence à la mort de Big dans And Just Like That. Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon ont également publié une déclaration conjointe soutenant les victimes présumées. « Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth », ont déclaré les acteurs. « Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.