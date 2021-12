Et juste comme ça: Sara Raminez parmi les nouveaux membres de la distribution dans le redémarrage de SATC

Les fans de Sex And The City du monde entier peuvent se réjouir alors que Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kirstin Davis) sont enfin de retour pour arpenter les rues de New York lors du redémarrage de la série, And Just Like That – mais qui est nouveau dans le casting ?

Et juste comme ça… est sorti sur NOW et Sky Comedy, avec les deux premiers épisodes diffusés à 8h et 9h le matin du jeudi 9 décembre.

Bien sûr, comme l’émission n’a pas été diffusée depuis 2004, beaucoup de choses ont changé dans le monde occupé de Sex and the City, avec les femmes maintenant dans la cinquantaine.

Il y a aussi des absences notables cette fois-ci car Kim Cattrall ne reviendra pas en tant que Samantha Jones.

Elle a été notoirement impliquée dans une querelle avec l’ancienne co-star Sarah, et les téléspectateurs obtiendront bientôt des réponses sur ce que fait son personnage entre-temps.

Malgré l’absence de Samantha dans le line-up principal, Sarah avait précédemment promis « de nombreux nouveaux personnages intéressants » à TMZ.

Qui sont les nouveaux membres de la distribution de Sex and the City ?

Sex And The City : Et juste comme ça… présenté à la première (Photo : Robert Platzer/Avalon)

Il y a quatre ajouts majeurs à la distribution déjà étoilée.

Les acteurs espèrent donner une vision plus diversifiée de ce que c’est que de vivre à New York en 2021, en explorant différentes cultures, religions et identités.

Sara Ramirez joue Che Diaz

Sara joue le premier personnage queer non binaire de la série, Che Diaz (Photo: HBO)

Sara joue le premier personnage queer non binaire de la série, Che Diaz, qui agit en tant que nouveau patron de Carrie et ils co-animeront un podcast populaire.

« C’est une personne d’origine mexicaine irlandaise qui s’identifie comme non binaire, elle est bisexuelle et c’est un personnage très dynamique et amusant qui vient défier en quelque sorte l’oppression intériorisée d’autres personnages », a déclaré Ramirez.

« C’est un personnage qui dit sans vergogne sa vérité. »

Les fans ont déjà soupçonné que Che serait amoureux de Miranda, le couple ayant été aperçu en train de filmer en étroite collaboration.

Sara a notamment joué le rôle du Dr Callie Torres dans Grey’s Anatomy, en tant qu’amoureuse du Dr George O’Malley (TR Knight) et a joué dans les quatrième et cinquième saisons du drame politique de CBS Madame la Secrétaire.

Sarita Choudhury joue Seema Patel

Sarita joue le rôle du courtier immobilier Seema, que nous savons que nous allons adorer (Photo: HBO)

Le personnage de Sarita, Seema, est une formidable courtier immobilier autodidacte à Manhattan, célibataire et sur TOUS les sites de rencontres – nous l’aimons déjà.

Parlant de ce que les fans peuvent attendre de Seema, Sarita a déclaré AUJOURD’HUI: « Elle est si chère. Elle est franche. Elle ne tient pas – aucune pensée n’est privée », a déclaré Choudhury. « Très différent de moi… et elle est vraiment drôle, mais surtout elle est juste franche. »

L’actrice anglaise est surtout connue pour son rôle de Mira Nair dans Mississippi Masala, mais a joué dans d’autres films à succès tels que The Hunger Games : Mockingjay – Part 1 and Part 2 et The Green Knight.

Sarita a précédemment admis qu’elle avait dû apprendre à marcher avec des talons et s’était entraînée chez elle en vue du rôle, où les chaussures hautes sont indispensables.

Karen Pittman joue le Dr Nya Wallace

Le Dr Nya rencontre Miranda, qui étudie le droit (Photo: HBO)

Alors qu’une grande partie de l’attention est portée sur le succès de Carrie et ses nouveaux amis, le personnage de Karen se fraie un chemin dans la série d’une manière légèrement différente, alors qu’elle devient proche de Miranda.

Le Dr Nya Wallace est une professeure de droit de Columbia qui est heureusement mariée à son mari musicien, Andre (LeRoy McClain).

Elle rencontre Miranda lors de ses cours de droit et le couple s’entraide pour résoudre les différents problèmes qu’ils rencontrent tout en formant un lien très solide.

L’actrice a une longue liste de crédits cinématographiques et télévisés à son actif, notamment The Bourne Legacy, Detroit et les séries Marvel Luke Cage.

Karen a plus récemment joué dans Yellowstone et dans le rôle de Mia Jordan dans The Morning Show aux côtés de Jennifer Aniston et Reece Witherspoon.

Nicole Ari Parker joue Lisa Todd Wexley

Nicole Ari Parker sur le tournage de Et juste comme ça… (Photo : .)

Lisa sera présentée comme une amie proche de Carrie, qui a été décrite par HBO comme » une mère de trois enfants sur Park Avenue et une documentariste « .

Auparavant, elle avait déclaré qu’elle était une actrice afro-américaine ajoutée à une distribution entièrement blanche lorsque la série était diffusée au début des années 2000.

Nicola a rassuré les fans en déclarant à Vogue: « Les scénaristes sont habiles à ce que les personnages, qu’ils soient de couleur ou non, reconnaissent la nouveauté qu’ils vivent.

« Mais tout cela correspond au même ton bien-aimé de la série. »

Les fans reconnaîtront la star pour son rôle de Giselle Barker dans Empire ainsi que Kat Crawford dans Rosewood et Terri Joseph dans Soul Food.

Comment regarder Sex and the City redémarrer et juste comme ça…

And Just Like That sera disponible au Royaume-Uni sur Sky Comedy et sur le service de streaming MAINTENANT pour les abonnés à partir d’aujourd’hui (9 décembre).

L’émission sera disponible pour regarder sur le service de streaming HBO Max aux États-Unis.

La série originale Sex And The City a duré six saisons de 1998 à 2004, ainsi que deux longs métrages sortis en 2008 et 2010.

Et Just Like that sera diffusé sur Sky Comedy et NOW TV à partir d’aujourd’hui.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();