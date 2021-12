Et juste comme ça: tout ce que nous espérons voir dans le redémarrage de Sex and the City

La fan inconditionnelle Larushka Ivan-Zadeh a quelques inquiétudes concernant la nouvelle série (Photo: . / Rex)

Ce soir, je rattrape de vieux amis que je n’ai pas vus pour – ohmygosh ! – 17 ans.

C’est du moins ce à quoi ressemble un rendez-vous télévisé avec And Just Like That, la série en 10 parties qui fait suite à Sex And The City.

J’ai pataugé dans la vingtaine, fréquentant des personnes inadaptées et suranalysant leurs textes (ou l’absence inexplicable de textes) avec mes meilleurs amis.

La bande brillante de Manhattanites trentenaires, Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha, faisaient à peu près la même chose à l’écran, bien que dans des chaussures, des vêtements, des bars et des corps infiniment plus sophistiqués.

Après six séries ensemble, au cours desquelles je n’ai cessé de citer leurs conseils de vie (« Il ne t’aime tout simplement pas », « Il y a un bon moyen de rompre avec quelqu’un et ça n’inclut pas de Post-It ») et j’ai bravé mon premier Cire d’Hollywood (juste parce que Carrie l’a fait), nous nous sommes éloignés l’un de l’autre.

Beaucoup de choses ont changé depuis la diffusion de l’émission originale dans les années 90 (Photo : Moviestore/REX/Shutterstock)

Maintenant, une vie plus tard, j’ai hâte de rattraper mon retard mais je suis un peu nerveux. En tant que fan inconditionnel, même moi, je n’arrive pas à surmonter l’horreur de Sex And The City 2 de 2010, le SATC peut-il exister en dehors des années 1990 ?

À l’époque, c’était un repousseur de limites, une émission qui se concentrait sur quatre femmes qui parlaient ouvertement de sexe et le montraient (souvent graphiquement). En le regardant maintenant, c’est un peu daté. Je parle d’attitudes, bien sûr, pas de tenues (quoique…)

Vous vous souvenez de la guerre de Samantha contre les travailleuses du sexe trans dans la série quatre ? Ou Carrie panique parce qu’elle sort avec un bisexuel, déclarant : « Je ne suis même pas sûre que la bisexualité existe. Je pense que c’est juste une escale sur le chemin de Gaytown’?

À en juger par la bande-annonce, And Just Like That… s’est définitivement «éveillé» et a senti le café.

Là où la SATC a « blanchi » New York, AJLT… a introduit non pas une (un jeton Jennifer Hudson en tant que PA de Carrie dans le film de 2008) mais quatre actrices non blanches dans le casting principal : Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sarita Choudhury, plus non -La Mexicaine-Américaine binaire Sara Ramirez, qui demande à Carrie d’avouer « la dernière fois que vous vous êtes masturbé en public ».

Kim Cattrall ne reviendra pas en tant que Samantha après des rumeurs de querelle (Photo : New Line Cinema/Hbo/Village Roadshow/Kobal/REX/Shutterstock)

Tous semblent se bousculer pour être la quatrième meilleure amie après que Kim Cattrall a refusé de revenir en tant que Samantha après des années de rumeurs de querelle – bien qu’un retour de Mario Cantone en tant que planificateur de mariage gay garce Anthony fasse apparemment également partie de la célèbre équipe de brunch.

Mais que Sex And The City soit toujours pertinent ou non est en grande partie hors de propos, ou du moins secondaire. Ce que je veux vraiment savoir, c’est à quoi ressemblent-ils ?

Lors du récent épisode de la réunion des amis, les louanges ont été faites à Jennifer Aniston et Courteney Cox pour leur apparence «sans âge» – comme si elles devaient miraculeusement ressembler exactement à ce qu’elles avaient lorsqu’elles se sont retirées en 2004, sinon elles avaient échoué à la fois elles-mêmes et Le monde entier.

Sex And The City a également, par coïncidence, pris fin en 2004. Les trois rôles principaux, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, ont maintenant tous la mi-cinquantaine et je veux qu’ils ressemblent à ce qu’ils sont.

Les filles ont-elles vieilli avec grâce ? (Photo : © 2021 WarnerMedia Direct, LLC)

Ne vous méprenez pas, je veux qu’ils aient l’air fabuleux – c’est un spectacle qui se vend sur l’aspiration, après tout.

Mais bien vieillir à la télévision si vous êtes une femme doit cesser d’aspirer à vous figer à 35 ans.

Si AJLT… peut résoudre ce problème tout en représentant des femmes ménopausées sexy ayant encore des relations sexuelles et des fréquentations, ce sera véritablement révolutionnaire.

Ce qui est exactement en magasin pour Carrie and co n’est évoqué que dans la bande-annonce de And Just Like That… bien que nous apprenions que Carrie (maintenant une célébrité podcasteuse) est toujours avec Big (Chris Noth), a toujours son appartement et est toujours un accro aux chaussures, Charlotte semble avoir deux filles adolescentes et Miranda a appris à utiliser le métro.

En tant que fan de longue date, je veux le même mais différent. Tout comme j’ai grandi, les personnages doivent aussi évoluer de manière crédible.

De manière prometteuse, la voix off de Carrie frappe la bonne note : « L’avenir n’est pas écrit parce que nous sommes tous à des étapes différentes de la vie. Et juste comme ça, à travers toutes les années et tous les changements, tu es toujours toi.

Il ne s’agit pas seulement de faire du shopping porno par procuration. J’ai hâte de retrouver mes amis.

Et juste comme ça… est diffusé sur Sky Atlantic et disponible en streaming sur NowTV.



