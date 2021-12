« Et juste comme ça » : une revendication féministe ?

* Ce texte peut contenir des spoilers.

Quand à 2010 conclu la première partie de Sexe et ville, le message était clair : le pouvoir des femmes est imparable et il existe de nombreuses manières possibles d’assumer la vie ainsi.

Pour ce moment, Miranda avait rejoint un nouveau cabinet d’avocats, Samantha J’avais atteint le paradis avec un orgasme que les mots ne peuvent décrire, Charlotte elle était l’hôte d’une fête de famille, et Carrie et Big ils se sont caressés sur le canapé, en regardant un film en noir et blanc. Ce fut une fin heureuse pour eux… bien que beaucoup d’entre nous se soient sentis insatisfaits de plusieurs des décisions narratives du résultat et, en général, de l’approche de la production.

La première chose est la réalité donc blanc et privilégié cela reflétait la série, qui au moins dans le tiers monde ne se passait pas toujours aussi bien. Il était très clair dès le départ que ces quatre femmes – qui incarnaient aussi une manière très caricaturale et soignée de représenter le genre féminin – étaient au sommet du pouvoir et que leurs préoccupations vitales tournaient autour de la mode, de l’étiquette, et d’un certain nombre de femmes … d’une autre manière, perpétuer le statu quo du monde… quelque chose auquel nous ne pouvions pas tous nous identifier et qui a sûrement généré beaucoup de frustration chez beaucoup d’entre nous.

Puis la décision très appréciée et controversée de prendre Carrie trouvera une fin heureuse avec Mr. BigMalgré sa peur de l’engagement, sa grossièreté lors de son propre mariage et un amour enraciné dans de nombreux stéréotypes de genre violents, elle était comme un seau d’eau froide pour ceux d’entre nous qui espéraient qu’elle pourrait trouver sa propre voie, sans nier sa possibilité .pour se connecter plus tard avec l’amour d’un autre.

Mais dans cette nouvelle étape qui porte le titre de Et juste comme ça, la décision des scénaristes que Big est mort dans le premier chapitre, après nous avoir laissé voir un véritable amour entre eux, ouvre de nombreuses questions. L’un d’eux est si nous pouvons enfin voir une version de Carrie amoureuse de sa propre vie et de ses recherches vitales et pas seulement de quelqu’un d’autre. Nous pourrons peut-être y répondre au fur et à mesure que les prochains chapitres continuent d’apparaître, notamment en ce qui concerne l’évolution de son duel, son nouveau projet de podcast et sa recherche d’un nouveau lieu de vie.

Un autre thème prometteur est l’arrivée de Che Diaz, un personnage non binaire et latino qui, en plus d’héberger le podcast dont Carrie fait partie, rencontre Miranda et la fait remettre en question sa propre orientation sexuelle, nous aidant à voir des personnages plus évolués à leur époque et qui en sortent statu Quo tellement statique qu’ils représentaient dans la première partie de la série.

Et est-ce MirandaDes trois protagonistes, peut-être est-elle celle qui – rappelons-nous que Samantha n’apparaît pas dans cette nouvelle partie du programme – se laisse le plus toucher par une société qui réclame de nombreux changements. Non seulement elle rencontre le Che de manière érotique, nous laissant voir un côté moins hétéronormé de lui, mais va aussi étudier une maîtrise en droits de l’homme et rencontre Dr Naya Wallace, une enseignante noire experte en la matière, avec qui elle a un différend qui révèle ses maladresses et ses préjugés, qui à leur tour se heurtent à son désir d’ouvrir son esprit.

Dans la première scène où les deux se rencontrent dans une salle de classe, Miranda demande à Wallace pourquoi ses cheveux ne sont pas tressés et pourquoi elle l’a vue sur la page de l’université. Cela conduit progressivement à un malentendu, où la femme blanche finit par lui dire qu’elle ne croit pas que tous les noirs devraient porter des tresses ou avoir une certaine apparence, ce qui bouleverse profondément Wallace, car cela reflète de nombreux stéréotypes qui s’abattent sur les noirs.

A la fin, quand Miranda raconte à Carrie tout ce qui s’est passé, elle lui dit : « J’ai essayé de dire tellement de choses correctes, que j’ai fini par dire tout ce qui ne va pas », ouvrant ainsi la voie à une histoire aussi drôle qu’elle est mal à l’aise à propos d’une femme privilégiée qui fait de nombreux efforts pour être inclusive, politiquement correcte, mais qui se heurte tout le temps à ses propres idées préconçues.

Et c’est que cette nouvelle partie de la série se résume juste par un affrontement entre l’ancien et le nouveau. C’est clair par exemple dans le cas de Charlotte, qui à un moment donné, reçoit un commentaire de sa fille lui disant qu’elle ne sait pas si elle s’identifie comme une fille et bien qu’elle soit préoccupée par le commentaire, quand elle entend Díaz parler d’inclusion, elle pleure quand elle lui dit que le la chose la plus importante est l’acceptation de ce qui nous semble peut-être étrange, car dans cette vie la seule constante est le changement.

C’est ainsi qu’à travers un affrontement entre une vieille façon de penser – stéréotypée, macho et souvent aveugle à la réalité de ceux qui ne sont pas si privilégiés – et une nouvelle façon de voir et d’agir avant les choses, on voit qu’il s’agit de trois les femmes font leur chemin vers un monde plus féministe, plus humain et plus diversifié.

Mais comment chaque transition prend du temps et précisément, Et tout comme cela explique ce point médian, où ni en tant qu’êtres humains ni en tant que société ne sommes-nous 100% cohérents et corrects, nous avons encore beaucoup à faire avec ces situations inconfortables que ces divas de New York avec tout son désir d’évoluer avec la planète.