Et la bombe a explosé : Russell Westbrook, aux Lakers

La NBA est comme ça. Un endroit où des choses aussi incroyables qu’inexplicables, aussi réelles qu’irréalistes, aussi surréalistes que tachycardiques, se produisent, pour le meilleur ou pour le pire. Personne ne sait pourquoi ni comment, mais il y a le mouvement de surprise. Celui qui va faire beaucoup parler et qui va couvrir les couvertures pendant tout un été, dans lequel il semble difficile qu’il y ait quelque chose d’une telle importance. À moins que des gens comme Chris Paul ne décident, et cela n’a pas l’air d’être le cas, que leur place est loin de l’Arizona. Pour l’instant, ce sont les données ; ou plutôt, les données : Russell Westbrook se dirige vers les Lakers et fera équipe avec LeBron James et Anthony Davis la saison prochaine. Un transfert surprise qui a pris de l’ampleur ces dernières heures et qui représente l’union de trois étoiles de la meilleure Ligue du monde dans la plus grande franchise du 21e siècle et, pourquoi pas, aussi de l’histoire de la compétition.

Les Lakers et les Wizards se sont mis d’accord sur l’échange de Russell Westbrook, selon des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 juillet 2021

Le transfert, dont Shams Charania a avancé les premières rumeurs (bien sûr) et qu’Adrian Wojnarowski a définitivement annoncé (pour changer) s’est achevé comme suit : Westbrook quitte les Wizards, qui abandonnent également deux deuxièmes tours, correspondant aux repêchages 2024 et 2028. De leur côté, les Lakers se séparent avec beaucoup qui comprend Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope, en plus du premier tour de ce repêchage, le numéro 22, avec lequel ils ont sélectionné un Isaiah Johnson, échangé plus tard aux Pacers. pour Aaron Holiday… et le 31e choix, Isaiah Todd. Une portée conséquente et importante qui provoque deux choses : que les Wizards se séparent des 44 millions que Westbrook récoltera en 2021-2022, et des 47 correspondant à l’option joueur de la saison suivante. Et puisse Angelenos dire au revoir à deux piliers importants du ring 2020 (Kuzma et KCP) et, dans le cas de Kuzma, au dernier bastion de la génération qui est arrivé après Kobe Bryant, et qui a été utilisé pour sécuriser les transferts à travers lesquels des acteurs clés sont arrivés, principalement Anthony Davis.

Le repêchage a toujours été une nuit où les managers font leurs devoirs dans les coulisses, affûtent leurs armes pour des choix plus élevés ou vendent les leurs pour un beau prix. Dans les derniers jours, c’était Buddy Hield (Sacramento Kings) qui sonnait pour les Angelenos, dont l’expérience avec Dennis Schröder ne s’est pas déroulée comme prévu et ils prévoyaient d’avoir un meneur. La possibilité que Chris Paul se retrouve à Hollywood semblait également très lointaine, surtout après que Magic Johnson ait fait allusion à une telle possibilité quelques secondes après la fin de la finale. Mais ni l’un ni l’autre ne se sont retrouvés dans les Lakers, qui se sont fait avec les services d’un Westbrook valorisé seulement à moitiéMais il voulait sortir de Washington après une saison forgée avec un play-in victorieux et un premier tour sans histoire contre les Sixers. Et aussi, bien sûr, un projet qui stagne.

Que font les Lakers ?

C’est la question que tout le monde a en tête. Les Lakers cherchaient un coup pour revenir sur le ring la saison dernière, ce qu’ils n’ont pas pu faire dans le présent, en grande partie à cause de blessures. La vieillesse de LeBron (il aura 37 ans en décembre) et la punition corporelle de Davis ils ont obligé de renforcer le staff pour pouvoir rivaliser avec les grandes équipes de la compétition. Cependant, personne ne sait si cela sera réalisé avec Westbrook, et beaucoup voient avec une certaine réticence une décision qui a été remise en question depuis le début. D’une part, les Lakers se débarrassent des 13 millions de Kuzma, des 9 de Harrell et des 13 de KCP, avec lesquels ils pourront payer la quasi-totalité du salaire de la nouvelle recrue. Mais la capacité sportive de la base elle-même, et la difficulté générée par son énorme salaire, posera un double problème : dans le schéma de jeu et dans la partie managériale, qui manque pratiquement de marge salariale pour renforcer un personnel appauvri et, pour l’instant, assez réduit.

Et puis il y a Wetsbrook lui-même, bien sûr. Un homme ambivalent, un talent incompris, une cible de critique, un personnage justement remis en cause, un joueur qui est là… mais qui n’aime ni n’aime pas, ni l’inverse. Le meneur de jeu sort d’une saison historique, au cours de laquelle il a réalisé un triple-double moyen pour la quatrième fois de sa carrière, avec une seconde mi-temps vraiment incroyable et se réconciliant partiellement avec une opinion publique qui a toujours été contre lui. Mais il atteint un espoir, il doit partager un ballon qu’il lui est difficile de libérer et il a un style de jeu excessivement monopolistique, quelque chose qui peut ne pas correspondre à LeBron. Il ne se distingue pas non plus par son effort défensif, élément clé du plan de Frank Vogel. Et il y a ceux qui pensent que leur façon de jouer peut être préjudiciable à une équipe qui se bat pour le titre. De plus, Westbrook n’en était que proche sur le Thunder… avec Durant. Et depuis qu’il s’est séparé de cette ombre allongée, il n’a pas opté pour le ring, ni à OKC, ni à Houston ou, bien sûr, dans certains Wizards auxquels il est venu chercher des disques et de l’argent, alors qu’il aurait pu accepter un salaire inférieur. aller à un aspirant.

Les Lakers aussi. LeBron et Davis ne sont pas allés aux Jeux et ont tout l’été pour récupérer, plus longtemps que d’habitude si l’on considère qu’ils ont perdu au premier tour. Et un repos mérité si l’on considère qu’ils ont lié le ring avec le repos le plus court de l’histoire entre les saisons., et un parcours de basket de 72 matchs très condensés et marqués par le coronavirus. Le départ de Kuzma, dont l’explosion n’a pas eu lieu, était attendu, tout comme celui d’un Harrell qui n’a pas du tout travaillé et se faisait transférer de la viande. Mais KCP a été un pointeur au cours des deux dernières saisons, et l’arrivée de Westbrook soulève plus de questions que de réponses. L’avenir immédiat est incertain LeBron a toujours son anniversaire, le physique de Davis est toujours un mystère et la nouvelle signature soulève des doutes que seul le temps résoudra. Une bombe qui peut exploser entre les mains des autres. Vous savez, les trucs de la NBA.