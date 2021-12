Et la classe des 135 livres se réchauffe avec Gervonta Davis prêt à unifier les titres

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Le monarque gaucher Gervonta Davis était censé terminer le combattant de remplacement de dernière minute dans les amours légères de la WBA dans un deux-pour-trois, Isaac Cruz avant 15 ans, 850 dans le public au Steples Center, mais il a dû parcourir tout le parcours de douze rounds pour que « El Tanque » puisse obtenir une décision unanime dans un combat très égal, mais avec des incohérences dans les scores dans les tours cruciaux, le premier tour était tout pour « Pitbull » ainsi que le quatrième dans deux des trois cartes et aux yeux du monde. De 9 à 12, un juge a vu la domination du Mexicain, mais les deux autres ne lui ont donné qu’un tour et les 2 autres. plus de coups, 11 coups et 1 coup plus puissant, c’est-à-dire extrêmement uniforme. Autrement dit, s’ils étaient d’accord, cela aurait été un match nul, mais là où le capitaine commande, le marin ne règne pas. Gervonta, 27 ans et palmarès 26 aux 24 chloroformes, a affirmé sans mâcher ses mots qu’il n’y avait aucune vengeance, tandis que Cruz, 23 ans, qui dit être à la hauteur de son surnom de Pitbull car il passe toujours à l’attaque subie nouveau revers pour un bilan de 22-2, 1 avec 15 anesthésies. Si c’était une guerre sans trêve, mais des ligues on a vu que Davis était le combattant le plus rapide, une défense solide et quelque chose de très important, il endure des coups de tous calibres. Cruz malgré la défaite a mis le nom du Mexique très haut. Floyd Mayweather était debout au bord du ring pour soutenir son client qui affirme qu’il va pour quiconque est sur son chemin pour montrer qu’il est le meilleur du moment livre pour livre si le poids n’était pas un obstacle. Et sans aucun doute la division des 135 livres est brûlante et nous espérons juste qu’ils monteront sur le ring pour voir de quels cuirs ils sautent le plus de gantelets contre « El Tanque » défenseur de son bandeau WBA et citons Devin Haney avec le trône de du World Boxing Council, l’Australien George Kambosos est également sur la liste ((qui vient d’arracher le sanana 3 derniers IBF, WBO, Les sceptres du Ring de Teofimo López) et bien Ryan Garcia qui est un phénomène dans les réseaux sociaux et Vasil Lomachenco Ils sont à la roulette pour les combats qui ne fendent pas le bois et éveillent la curiosité des locaux et des étrangers.