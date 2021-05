Et la justice pour tous ⋆ .

Non. Freaking. Chemin.

Les moments les plus horribles de la fiction sont toujours enracinés dans la réalité amère et Batwoman Saison 2 Episode 14 met en lumière la cruelle vérité du nombre disproportionné d’hommes noirs abattus par les forces de l’ordre avec l’agent Tavaroff tirant sur Luke trois fois pour avoir sorti son téléphone portable.

Il y a quelque chose de surréaliste à couronner un récit qui avait déjà vu le racisme systémique du GCPD mettre Ryan, Luke et Sophie en état d’arrestation, ET Tavaroff et ses corbeaux ont abattu toute une église de sans-abri et de toxicomanes avec la fusillade brutale d’un personnage bien-aimé comme Luke.

Mais c’est une froide claque de la réalité dans le paysage urbain de Gotham. Cela ne semble surréaliste que parce que la convention d’une procédure télévisée est que les méchants n’ont pas le dernier mot. Ou dernier coup.

Ryan: Je suis désolé d’avoir été détesté.

Sophie: Nous sommes tous détestés, ma fille. Mais c’est comme ça que nous le brûlons.

Et le dénouement nous avait bercés dans un sentiment de fin heureuse.

Sophie s’était déclarée libre des corbeaux.

Ryan et Imani s’étaient entendus.

Et Eli le voleur de voitures avait été un moment de légèreté lorsqu’il s’est présenté dans la cellule de détention.

Le fait qu’il savait exactement quoi dire aux forces de l’ordre quand il est blanc et que l’autre n’est pas… C’est plus qu’une vérité inconfortable. C’est en fait douloureux.

Luke: J’étais votre remplaçant. Mais non, excusez-moi d’essayer de calmer la situation de manière pacifique.

Ryan: Paisiblement? C’est un privilège.

Luke: Priv… Privilège. D’accord. Ryan, je suis sûr que tu penses que grandir avec des enfants blancs riches m’a appris à bien jouer. Mais cela m’a appris à garder la tête basse. Il existe une différence. Je ne me bats pas seulement quand je sais que je ne peux pas gagner.

Pour que Luke soit abattu, sachant comment son père a été assassiné (aussi par un Corbeau, rappelez-vous), et le fait qu’il essayait de donner un retrait à Eli… cela a poussé tous les boutons émotionnels à la fois.

Je ne sais même pas si les showrunners l’ont prévu pour l’offre immédiatement après cette belle interaction avec Stephanie Brown sur Batwoman Saison 2 Episode 13, mais s’ils l’ont fait, j’applaudis le renversement haut-bas le plus efficace de cette série.

Avant que Tavaroff ne crie: “Gun!” beaucoup d’autres choses se sont déroulées bien que, pour être honnête, il semble presque trivial d’en discuter maintenant.

Dans l’intrigue B isolée, Alice ne perd pas de temps à traquer Enigma et insiste incroyablement pour qu’elle répare Kate.

Aide-moi à ne pas te tuer maintenant. Alice

Le meurtre soudain d’Enigma par Ocean était surprenant, tout comme son explication verbeuse pour le faire.

Je ne suis pas sûr qu’Alice ne puisse pas trouver le mot déclencheur dans les notes d’Enigma, mais il est intéressant de réfléchir à l’idée que Kate vivra le reste de ses jours en tant que Circe Sionis.

Rappelez-vous, avec la façon dont son père dirige la False Face Society, il y a une chance que Circe 2.0 ne survivra pas longtemps à la première itération.

Roman: Vous avez gagné votre liberté. Va.

Alice: Je pense que je devrais rester. Tu sais, assurez-vous que la peau adhère à la musculature. Je ne voudrais pas que mon cher… Circé élague.

Il y a aussi le fait qu’Alice sait que Roman Sionis est Black Mask. At-il oublié cette partie?

Nonobstant la déclaration d’amour d’Ocean, je crois que sa mission à Coryana cette fois-ci était de récupérer la Rose du Désert dans la Batcave.

C’est à peu près le seul lien que je puisse établir entre les parcelles A et B car ils vont avoir besoin de cette plante dès que possible pour sauver Luke.

Il y a – si vous plissez vraiment les yeux – un thème primordial de la «refonte» dans la mesure où les efforts d’Alice pour restaurer les souvenirs de Kate, l’utilisation de Snakebite par Jacob et les efforts de Luke pour résoudre un conflit de front, sont tous dans l’intérêt de saisir les secondes chances.

C’est un tronçon, je sais.

Enigma: Et quel sentiment fondamental provoquera ses clés de moto?

Alice: Liberté. Kate a conduit sa moto pour être libre. Libre du fardeau de protéger cette ville. Libéré du courage autoritaire de mon père. Libérée du fardeau d’avoir à sauver sa sœur irrémédiable.

J’ai eu deux petits problèmes sémantiques ici.

L’un était le fait que Mary avait trouvé comment neutraliser le nouveau Snakebite mais ne l’avait pas administré au junkie en train de mâcher sa propre main dans sa clinique.

L’autre est que Ryan a été arrêtée pour agression alors qu’elle n’a clairement pas touché l’agent du GCPD. Je suis même retourné sur les lieux de The Hold-Up après que Sophie ait révélé cette charge pour être absolument sûr.

Et puis, j’ai réalisé. C’était le point.

Je sais que la plupart des gens ne reviendront pas pour vérifier ce détail, mais j’espère qu’ils se souviendront de la façon dont je l’ai fait parce que le conflit a été organisé pour mettre en évidence la portée excessive (littéralement) des officiers impliqués.

Pendant ce temps, l’évolution de Tavaroff, d’un tyran brutal à un sociopathe à part entière, s’est déroulée à une vitesse vertigineuse.

Il était commode que Jacob soit hors service lorsque les Snakebite-zombies ont frappé Gotham. Cela a créé l’occasion de voir où se situent les allégeances des Corbeaux.

Cependant, j’ai été un peu surpris que Sophie n’ait pas plus de soutien de la part des Crows. Bien sûr, Tavaroff avait sa petite troupe debout à côté de lui, mais tout le monde dans la pièce lui lançait un œil de côté alors qu’elle rentrait après avoir été arrêtée.

Je n’ai pas écouté quand ma sœur m’a averti à leur sujet. Je n’ai pas écouté quand vous m’avez prévenu à leur sujet. Et ce qui me tue, c’est que je n’ai même pas écouté quand mon propre instinct m’en a averti. Haine, ignorance, apathie. C’est plus gros que moi. Sophie

En parlant de Jacob, dans une clinique pleine de scalpels, où a-t-il trouvé un couteau comme celui avec lequel il menaçait le Snakebite-cannibal?

Et est-ce que l’envoyer hors de la clinique et dans la rue pour grignoter n’importe quel passant au hasard était-il vraiment dans le meilleur intérêt public?

Les chances sont bonnes que Luke réussisse, Tavaroff obtient une comeuppance, et peut-être que Ocean obtient la foutue plante, mais cette équipe de showrunning a parfois réussi à nous surprendre.

Espérons que les surprises qu’ils nous réservent sont bonnes.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Batwoman en ligne et découvrir cette scène si vos sens Spidey axés sur les détails picotent.

Sondage de paille: qui pense que les histoires de rencontres sont un peu artificielles?

Même s’ils ont aidé à faire une bonne réplique sur la rumeur de Kate.

Ryan: Comment Kate est-elle sortie?

Luke: Terriblement. Pourquoi penses-tu qu’elle était si maussade tout le temps?

Jacob prendra-t-il à cœur le discours de Mary? Est-ce tout ce qu’il faut pour vaincre une dépendance aux morsures de serpent?

L’état de Luke va-t-il enfin amener Mme Fox à l’écran?

Criez vos réactions à tout et à tous les événements dans la section des commentaires!

