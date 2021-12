Et le Betfair Ballon d’Or revient à …

18/12/2021 à 12:32 CET

Le Ballon d’Or de Leo Messi est plus que digéré, mais sur les réseaux sociaux de Betfair nous avons organisé un concours entre les meilleurs footballeurs du monde pour voir si l’opinion du public coïncide avec celle des journalistes qui ont voté pour que l’Argentin soit couronné.

Grâce aux sondages Twitter, les utilisateurs votaient via des qualificatifs, avec Messi et Robert Lewandowski comme favoris de chaque côté du cadre.

Au premier tour à élimination directe, N’golo Kanté a éliminé Gianluigi Donnaruma, Karim Benzema a éliminé Giorgio Chiellini, Kevin de Bruyne a éliminé Neymar Jr, Robert Lewandowski a éliminé Mohamed Salah en tête du classement. Dans la partie inférieure, Messi a emmené Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo à Jorginho, Pedri à César Azpilicueta et Erling Haaland à Luis Suárez.

Cela nous a laissé quelques quarts de croisement entre Kanté et Benzema, De Bruyne et Lewandowski, Messi et Cristiano et Pedri contre Haaland. Benzema a battu Kanté avec 65% des voix, Lewandowski a battu De Bruyne avec plus de 92%, Messi a battu Cristiano avec 66% et Haaland a battu Pedri avec 66%.

Les meilleures demi-finales possibles placées Benzema contre Lewandowski Oui Messi contre Haaland. Mais il n’y a pas eu de surprises, le Polonais s’est imposé dans son passage avec 70% des voix et l’Argentin a remporté sa place en finale avec 68%. Il n’y avait pratiquement aucun doute sur qui étaient les meilleurs.

Et le public a décidé. Lors du dernier vote de tous, le plus serré de la semaine, Messi a remporté le Ballon d’Or avec lui 61% des voix, confirmant que le public était favorable aux résultats officiels qui ont donné à Rosario son septième prix il y a quelques jours.