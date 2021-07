Pour la première fois depuis plus d’une décennie, ma femme et moi envisageons de déménager. Cela a donc piqué mon intérêt lorsque je suis tombé sur un article du Wall Street Journal examinant les marchés du logement les plus chauds aux États-Unis.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Journal publie régulièrement l’Emerging Housing Markets Index, un projet de collaboration avec Realtor.com qui classe les marchés du logement dans les 300 premiers métros des États-Unis sur divers facteurs, notamment la demande immobilière, les tendances des prix, les salaires, les petites entreprises. l’activité et les opportunités d’emploi.

Cela souligne l’une des forces du système américain : le fédéralisme.

Il s’avère que Billings, dans le Montana, revendique la première place en Amérique en raison de sa beauté, de son fort attrait pour les travailleurs à distance et de son prix abordable. Pour les propriétaires de Billings, les résultats ont été favorables.

“Le prix de vente moyen d’une maison unifamiliale à Billings et dans les environs était de 376 248 $ en juin, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente, selon la Billings Association of Realtors”, note le Journal.

Les métros plus petits écrasent les plus grands dans l’activité d’achat de maisons, selon les données du @WSJ. Avec la liberté menacée dans de nombreuses villes/états américains,

ne soyez pas surpris si davantage d’Américains décident d’exercer l’une de leurs grandes libertés : le pouvoir de sortie. pic.twitter.com/qtO0NfCH5y – Jon Miltimore (@miltimore79) 21 juillet 2021

Ce n’est pas toute l’histoire, cependant. Il s’avère que Billings fait partie d’une tendance beaucoup plus large. Selon l’indice, les petites métropoles dominent les plus grandes dans l’activité d’achat de logements. En fait, la population moyenne des 20 premières villes de l’indice est juste au nord de 300 000. Les prix des maisons sur ces marchés ont augmenté de 13,7% au cours de l’année dernière, en moyenne, et incluent Coeur D’Alene, Idaho, Fort Wayne, Indiana, Rapid City, Dakota du Sud et Huntsville, Alabama.

Bien qu’aucun facteur n’explique la tendance, les preuves suggèrent que les Américains «votent avec leurs pieds» pour embrasser des communautés plus sûres et plus libres. (Les personnes interrogées qui ont déménagé dans le Montana ont admis que la sécurité était un facteur important dans leur décision, après l’année la plus violente aux États-Unis depuis des décennies, tandis que d’autres ont cité des impôts bas.)

Ne soyez pas surpris si davantage d’Américains décident d’exercer l’une de leurs grandes libertés : le pouvoir de sortie.

Cela souligne l’une des forces du système américain : le fédéralisme. Dans leur sagesse, les fondateurs de l’Amérique ont réalisé que la meilleure façon de protéger la liberté était de disperser le pouvoir en permettant aux États d’être largement autonomes. En tant que « laboratoires de la démocratie » (pour reprendre l’expression du juge Louis Brandeis), les États et les gouvernements locaux gouverneront naturellement de différentes manières, et tant que les citoyens jouiront de la liberté de mouvement, ils auront tendance à graviter vers des États et des communautés pacifiques. , prospère et adapté à leurs besoins.

Avec de nombreuses grandes villes (et États) américaines aux prises avec une dette massive, des fardeaux réglementaires et des gouvernements dysfonctionnels qui n’ont fait qu’empirer pendant la pandémie, ne soyez pas surpris si davantage d’Américains décident d’exercer l’une de leurs grandes libertés : le pouvoir de sortie.