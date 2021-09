Et l’Empire contre-attaque ⋆ .

in

SVU n’a pas perdu de temps après la longue pause estivale !

Law & Order: SVU Saison 23 L’épisode 1 a repris plus ou moins là où la série s’était arrêtée, offrant le genre d’histoire tirée des gros titres sur la justice contre le pouvoir que la série fait le mieux.

C’était opportun, pertinent et dérangeant, et ce n’était que la première moitié d’une histoire de deux heures !

La situation politique dans cet épisode a peut-être été un peu trop capricieuse pour certains téléspectateurs.

Mais pour la plupart, j’étais d’accord avec ça.

La politique interne du NYPD l’a élevé au-dessus d’un traité à peine voilé sur la façon dont les procureurs des États et fédéraux devraient traiter les crimes présumés d’un certain ancien président.

L’attitude de McGrath ne semblait pas très différente de celle de Howard, même s’il était dégoûté par le comportement de Howard, ce qui a conduit à une histoire plus profonde que celle de SVU depuis un certain temps.

Au début, McGrath semblait plus soucieux de couper Garland de toute distinction potentielle que d’arrêter un prédateur sexuel.

Cela a changé à mi-chemin lorsqu’il a réalisé que ses filles pourraient devenir les prochaines victimes du membre du Congrès.

C’était tristement réaliste. Beaucoup de gens changent d’avis sur des problèmes graves lorsqu’un problème les affecte eux et leurs familles, par exemple, les politiciens conservateurs qui sont farouchement anti-gays jusqu’à ce que leur enfant se révèle homosexuel.

Cela a également fait un point plus important, cependant. Indifférent comme il l’était, McGrath n’était pas complètement amoral, c’est ainsi que nous aimons souvent peindre ceux qui font obstacle au progrès.

Il était aussi avide de pouvoir qu’Howard à sa manière, en voulait à Garland d’avoir dénoncé le racisme dans le département (et peut-être d’avoir accédé au poste de chef adjoint malgré la couleur de la peau de Garland.), Et a mis l’accent sur le bien-être de son officiers, y compris le gars infiltré qu’il a secrètement ajouté à l’équipe.

McGrath : J’aimerais mettre un UC là-dessus.

Benson : Monsieur, Howard va à une collecte de fonds ce soir et nous avons deux CI dessus.

McGrath : Pourtant. J’aimerais un autre UC. Comment pouvons-nous y arriver?

Benson : Par l’intermédiaire du Dr Machado, je suppose. Je vais le dire à Garland.

McGrath : Non. Il y a des questions sur la loyauté de Garland en raison de son ancienne association avec Catalina Machado.

Benson : Je peux vous assurer que la loyauté de Garland est envers ce département.

McGrath : Pourtant, je préférerais que vous ne le lui disiez pas. Ou le reste de SVU. Des vies pourraient en dépendre.

Benson : Cela pourrait être dangereux pour votre homme.

McGrath : Alors assurez-vous que ce n’est pas le cas.

Mais il était également dégoûté par ce que Howard et ses amis de premier plan faisaient en tant que père de famille avec trois filles qu’il voulait protéger.

Son insistance à « punir » Garland était odieuse, et donner la priorité à l’optique sur la sécurité était odieux, mais il ne manquait pas d’humanité.

C’est important lorsque vous essayez de faire valoir la façon dont le pouvoir corrompt. Les méchants qui ont un peu d’humanité sont plus réalistes et crédibles que ceux qui sont purement pervers.

L’écriture est sur le mur pour Garland, qui devrait bientôt quitter SVU.

McGrath le repousse tout en lui faisant de fausses promesses de pardonner au passé si Howard va en prison.

La seule question est de savoir si Garland sera supprimé, quittera volontairement ou sera mis à l’écart par une crise cardiaque ou un autre événement de santé.

Il semblait avoir des douleurs à la poitrine pendant Law & Order: SVU Saison 22 Episode 16, mais cela a été abandonné jusqu’à présent. Mais pourrait-il tomber malade au moment où tout le monde s’y attend le moins ?

Quoi qu’il en soit, cet officier infiltré que McGrath a embauché dans le dos de Garland était la partie la plus faible d’une histoire par ailleurs forte.

Tout d’abord, avoir son nom d’infiltration “Q” était bien trop sur le nez. J’étais distrait, me demandant quand il commencerait à débiter des théories du complot à Howard et aux autres élites de cette fête !

Je ne sais pas non plus ce que McGrath pensait qu’il accomplirait en plaçant un officier infiltré sur les lieux que personne d’autre que Benson n’était au courant.

Benson : Le chef McGrath remercie toute l’équipe.

Rollins : Ça aurait été bien de savoir qui était toute l’équipe.

Cela a creusé un fossé entre Benson et Garland et entre Benson et Rollins, au moins temporairement. Donc si c’est tout ce qu’il voulait, mission accomplie.

Mais tout de même, cela semblait inutile, et après la piqûre, le passage de l’UC dans une cellule de détention avec Howard n’a pas semblé faire beaucoup avancer l’affaire, voire pas du tout.

L’autre point faible était le cliffhanger.

C’était plein de suspense et m’a donné envie de savoir ce qui allait se passer ensuite. Mais cela m’a aussi fait me demander ce qui se passe avec SVU.

Tout le monde savait qu’Howard était aussi dangereux que puissant. La moitié des témoins étaient réticents à témoigner parce qu’ils ne voulaient pas risquer leur vie, et Kat a promis la protection de Rosa si elle parlait.

Alors pourquoi, exactement, toutes ces personnes sont-elles restées sans protection ? Ce n’est pas comme s’il y avait un flic voyou qui a facilité l’une de ces attaques, du moins pas pour autant que nous le sachions à ce stade.

Au lieu de cela, il semblait que les témoins étaient tous livrés à eux-mêmes, sans protection policière, malgré leur témoignage contre un criminel dangereux et puissant.

Allez! Ce n’est pas la première fois que SVU traite ce type de cas. En fait, le fils de Benson a perdu sa mère biologique lorsqu’elle a défié ses détails protecteurs et est sortie seule au milieu de la nuit dans une embuscade.

Et puisque le meilleur ami de Benson travaille pour le crime organisé, il y avait sûrement suffisamment de main-d’œuvre pour protéger quatre témoins !

J’étais également confus quant au moment où les témoins ont tous accepté de se manifester puisqu’ils ont tous dit qu’ils ne le feraient pas et ont ensuite témoigné devant un grand jury de toute façon.

C’était la chose courageuse à faire et la bonne chose à faire, même si cela venait de nulle part, et c’est dommage que le NYPD les ait tous laissés être des agneaux sacrificiels.

Cependant, est-il possible que Carisi puisse faire admettre en preuve la transcription de leurs déclarations ? Un juge pensera sûrement aussi que c’est une énorme coïncidence que tous ces témoins soient morts la nuit précédant l’audience !

Quoi qu’il en soit, cette histoire a fait un excellent travail en établissant le lien entre SVU et le crime organisé – et pas seulement la relation de Stabler et Benson.

Howard semblait aussi proche d’un chef de la mafia que l’on peut obtenir sans preuve qu’il en est un, et il pourrait bientôt être sur le radar de Stabler et Bell.

Et Benson étant chassé de la route par quelqu’un qui pourrait être lié à Wheatley était une brillante façon d’écrire dans la blessure réelle de Mariska Hargitay.

C’était logique et ouvrait plusieurs possibilités de scénario à Benson, d’autant plus qu’elle refuse de prendre un congé pour se faire soigner ou de permettre à sa fracture de la cheville de guérir !

Enfin, ces téléspectateurs craignaient que les aspects romantiques ne transforment en quelque sorte SVU en Days of Our Lives peuvent se détendre maintenant, car cela ne semble pas être le cas jusqu’à présent.

La majeure partie de l’heure a été consacrée à l’affaire, avec seulement quelques apartés mignons pour Rollins et Carisi.

Carisi semblait également réticent à mettre de côté le travail pour leur relation, et la seule fois où il a essayé de mettre de côté le travail, il a déraillé en découvrant que tous ses témoins étaient morts.

Rollins/Carisi aura probablement un rôle plus important à un moment donné, mais au moins pour l’instant, l’accent est mis sur la capture des prédateurs sexuels, la romance étant utilisée pour briser la tension au besoin.

Et c’est comme il se doit !

À votre tour, Law & Order : fanatiques de SVU ! Qu’avez-vous pensé de la dernière tentative de SVU pour affronter des prédateurs sexuels super puissants ?

Frappez le grand, bleu AFFICHER LES COMMENTAIRES bouton et faites-le nous savoir!

Vous avez manqué un épisode ? Aucun problème! Il suffit de regarder Law & Order: SVU en ligne, puis de revenir pour partager vos réflexions.

Law & Order: La 23e saison historique de SVU est diffusée sur NBC le jeudi à 21 h HNE / HNP.

Modifier Supprimer

Jack Ori est un scénariste senior pour TV Fanatic. Son premier roman pour jeunes adultes, Reinventing Hannah, est disponible sur Amazon. Suivez-le sur Twitter.