ET! Les éditeurs de shopping ne jurent que par ce rouge à lèvres Charlotte Tilbury à 34 $

Nous ne savons pas pour vous, mais nous nous sentons nus sans mettre de rouge à lèvres avant de quitter la maison. En conséquence, notre sac à main est toujours rempli de plusieurs rouges à lèvres, gloss et baumes pour garder notre moue fraîche où que la journée nous mène.

Parmi les nombreux produits pour les lèvres sans lesquels nous ne pouvons pas vivre, nous recherchons toujours l’emblématique rouge à lèvres Matte Revolution de Charlotte Tilbury dans Pillow Talk, tout comme le reste du E! équipe d’achat! Selon le site Web de Charlotte Tilbury, un rouge à lèvres Pillow Talk Original Matte Revolution est vendu toutes les 2 minutes.

Pourquoi le rouge à lèvres est-il si populaire, demandez-vous ? Eh bien, pour commencer, c’est la teinte rose nude la plus parfaite, universellement flatteuse et durable. Non seulement cela donne à votre moue une touche de couleur, mais cela rend vos lèvres hydratées, lisses et totalement embrassables.

La pointe carrée inclinée permet également une application précise et sans gâchis, même dans les moments où vous êtes pressé de vous préparer pour Zoom.

Si vous avez besoin d’une nouvelle teinte pour les lèvres au quotidien, faites défiler ci-dessous pour noter notre rouge à lèvres préféré par vous-même !