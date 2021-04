Et maintenant, gobar-paint: les solutions technologiques et un bon marketing sont la clé

Sur la base du prix payé pour la bouse de vache à l’heure actuelle, on estime qu’un agriculteur peut gagner 30 000 roupies supplémentaires par an pour chaque vache.

Il y a quelques mois, le ministre de la MPME, Nitin Gadkari, a lancé une peinture organique à base, s’il vous plaît, de bouse de vache; il faut environ 150 à 170 kg de bouse de vache pour produire 500 litres de peinture «prakritik». La Commission des industries de Khadi et du village (KVIC) qui produit de la peinture «prakritik» dispose actuellement d’une installation de 500 litres par jour à Jaipur; alors que ce chiffre doit être doublé d’ici la fin mai, six usines supplémentaires de 500 litres par jour seront installées dans l’Odisha, le Gujarat, le Maharashtra, l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh au cours de ce mois. Sur la base du prix payé pour la bouse de vache à l’heure actuelle, on estime qu’un agriculteur peut gagner 30 000 roupies supplémentaires par an pour chaque vache.

Le nombre d’agriculteurs qui peuvent en bénéficier, bien sûr, dépendra de la qualité de la peinture, mais gardez à l’esprit que la taille de l’industrie dominée par des acteurs comme Asian Paints et Berger Paints est d’environ 60 000 crores de roupies. KVIC, lui-même, a très bien fonctionné au cours des cinq dernières années, avec des ventes ayant presque doublé pour atteindre environ Rs 88 000 crore en FY20. Outre les vêtements Khadi, la plus forte croissance a été observée dans les produits de l’industrie du village – ceux-ci représentent environ les trois quarts du chiffre d’affaires de KVIC – comme les cosmétiques, les savons et shampooings, les médicaments ayurvédiques, le miel, les huiles, le thé, les cornichons, le papad, etc.

De plus, le gouvernement ferait bien de se pencher également sur d’autres moyens de commercialisation. Le marketing en ligne, comme celui réalisé par des entreprises comme Walmart-Flipkart et Amazon, devrait également être essayé, étant donné leur énorme succès en fournissant un accès au marché pan-indien – et même d’exportation – à des centaines de MPME à travers le pays. En effet, s’il est évident que doubler les revenus des agriculteurs indiens exigera des réformes des modes de culture, etc., l’aspect le plus important est la réforme de la commercialisation. Alors que les réformes marketing tentées au cours de l’année dernière ont consisté à tenter d’éloigner les agriculteurs de l’étranglement des arhatiyas, l’introduction de canaux sophistiqués, en particulier en ligne, stimulera vraiment les réalisations unitaires des agriculteurs, que ce soit pour le miel, la peinture gobar ou cultures traditionnelles.

En effet, la croissance rapide des startups agritech peut également contribuer à augmenter la valeur en proposant d’autres innovations faites à partir de produits traditionnels de la ferme / du village. Et, contrairement au passé où les fournisseurs d’intrants – tels que les entreprises d’engrais ou de semences – travaillaient généralement en silos tout en vendant leurs produits, la nouvelle technique consiste à mettre en commun les ressources et même à rechercher des solutions marketing. Ce n’est que lorsqu’il existe un marché prêt à l’emploi pour acheter leur production accrue – grâce à de meilleures semences, engrais ou irrigation goutte à goutte – que les agriculteurs seront prêts à payer plus pour les intrants.

