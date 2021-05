Et maintenant, pour la Ligue Endesa

31/05/2021 à 00h11 CEST

Le Barça n’a pas pu être champion de l’Euroligue, après avoir perdu contre Anadolu Efes. Par conséquent, la Ligue devient désormais l’objectif principal d’une saison qui peut être clôturée par un doublé.

Malgré l’éloignement des fans à cause de la pandémie de coronavirus et de l’hAprès avoir raté l’Euroligue, l’équipe de Saras Jasikevicius a parjuré pour clôturer la saison avec un autre des titres les plus précieux, la Ligue Endesa. L’équipe azulgrana veut réaliser au moins le doublé, avec la Coupe et la Ligue Endesa.

Cette année ils ont remporté la Copa del Rey, contre Madrid (73-88) et chez eux au WiZink Center, dans l’une des plus grandes expositions que le Barça a faites cette saison et qui s’est terminée avec le MVP de l’un des joueurs les plus stylistes de l’équipe, l’Américain Cory Higgins, qui a contribué pas moins de 20 points pour mater l’équipe de Pablo Laso et récupérer le titre de Roi des coupes.

L’Euroligue est déjà de l’histoire

Après le succès de la Coupe, Le Barça a concentré ses efforts sur l’Euroligue, où il a réussi à terminer en première position de la saison régulière. Un succès important, mais il fallait finir dans le Final Four après avoir surmonté un match nul contre le Zenit de Xavi Pascual.

Mais ils l’ont surmonté (3-2) et se sont plantés à Cologne dans le but d’entrer en finale, après un autre match très serré contre Armani Milan. (84-82), avec à nouveau le panier final, par Higgins. Et le grand défi est venu en finale, où attendait Anadolu Efes, le grand favori et équipe qui était tombé lors de la dernière finale en 2019 contre le CSKA.

Mais le Barça a raté un Nick Calathes qui ne pouvait pas être à 100% en raison de ses problèmes physiques et malgré la bonne performance et la volonté de Bolmaro, la finale a échappé.

Suivez la malédiction

Ongle défaite poursuivant la malédiction du champion de saison régulière en Euroligue, qui n’a jamais réussi à terminer le travail dans le Final Four.

Après avoir échappé au titre européen et n’avoir pu rééditer l’exploit réalisé en 2003, maintenant le défi comme on dit le double. Maintenant c’est au tour du Barça de Jasikevicius qui doit réagir et se refaire de ce bâton européen carNous n’aurons pas le temps de nous plaindre avant d’affronter les play-offs de la Liga.

Pour atteindre ce nouvel objectif, sans doute moins ambitieux, vous devez commencer par les quarts de finale où vous attend un duel passionnant contre Joventut. qui a eu le temps de se préparer pour ce match nul. Le titre de champion ne peut échapper à la clôture d’une saison positive.