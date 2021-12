ET MediaLabs remporte un mandat numérique pour Shadowfax

ET Medialabs fournira toute l’assistance en marketing de performance pour analyser et créer un plan d’action pour la marque



ET MediaLabs, une société de marketing et d’analyse de croissance de premier plan, a remporté le mandat numérique pour Shadowfax, le marché de concerts à la demande soutenu par la technologie qui aide les entreprises à externaliser les activités du dernier kilomètre. Dans le cadre de ce mandat, ET MediaLabs stimulera la croissance en offrant des services de marketing de performance haut de gamme à la marque. « Notre organisation est réputée pour ses services de livraison simples et rapides. Nous avons connu une croissance en termes d’atteinte d’un taux décent dans la catégorie », a déclaré Ishan Parmar, directeur associé, Shadowfax.

Nous prévoyons de collaborer avec ET Medialabs pour libérer la puissance du marketing à la performance et passer à l’échelle en attirant des utilisateurs de qualité et en les dirigeant vers notre entonnoir. S’associer à ET MediaLabs est une opportunité passionnante car la société est bien connue dans l’industrie pour fournir des services de marketing performants haut de gamme », a déclaré Parmar.

ET Medialabs fournira toute l’assistance en marketing de performance pour analyser et créer un plan d’action pour la marque. Le partenariat comprend également l’expérimentation de campagnes Facebook et Google pour améliorer la qualité des installations d’applications shadowfax, a déclaré ET MediaLabs.

« Notre objectif pour Shadowfax est de maintenir la croissance au centre de notre approche et de mettre nos efforts pour aider la marque à évoluer en obtenant des installations et des utilisateurs de qualité afin de développer sa base de consommateurs. L’application a été accueillie positivement par des millions d’utilisateurs, et en utilisant la bonne approche via des campagnes de performance, nous pourrons les aider à se développer », a déclaré Raghav Kansal, fondateur et PDG d’ET MediaLabs.

ET Medialabs se spécialise dans la création d’une croissance commerciale soutenue à l’aide du marketing numérique, des données et de l’IA, selon une déclaration officielle. Il a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs marques telles que Freadom, John Jacobs, Box8, Mojo Pizza, Forest Essentials, Cred, Grofers et Licious, ajoute le communiqué.

