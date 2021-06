“Et mon frère n’a pas l’air bien”

28/06/2021 à 6h58 CEST

Efe

Le milieu de terrain belge Thorgan Hazard, auteur du but de la victoire de la Belgique sur le Portugal (1-0) en huitièmes de finale du Championnat d’Europe disputé à Séville, a reconnu que c’était “le meilleur but “de sa carrière et “le plus important” de sa vie, ayant donné le classement à sa sélection.

“Compte tenu de tous les messages reçus sur mon mobile, c’était mon meilleur objectif, le plus important de ma vie. Je ressens beaucoup d’émotion à représenter mon pays et j’ai pu aider à passer”, a déclaré Thorgan Hazard lors d’une conférence de presse conférence , élu meilleur joueur du match et a inscrit deux buts dans le tournoi, puisqu’il a également marqué contre le Danemark.

le Milieu de terrain du Borussia Dortmund German a admis que l’équipe belge “a souffert en seconde période” contre le Portugal, même s’il a souligné qu’ils ont défendu “très bien, tous ensemble”, et qu’ils auraient pu avoir “plus de possession du ballon, mais ce n’était pas facile contre le champions en titre.”

Le plus jeune des Hazards a déclaré que “dans ces matchs, il faut profiter des opportunités” et a célébré que son but signifiait le triomphe, en même temps qu’il a indiqué que “les gens” lui ont dit “que c’était un tir semblable à celui de Cristiano Ronaldo, avec une trajectoire difficile pour le gardien”.

“Dans ces cas, si vous avez l’opportunité, vous devez essayer. Avec un peu de chance, il est entré et c’était un but décisif. C’est un peu un rêve pour moi”, a souligné le Belge, qui a indiqué le problème musculaire. qui a forcé sa retraite. frère Eden que “J’espère que ce n’est pas une blessure grave, ça n’avait pas l’air bien, mais il y a une bonne équipe médicale ici “.

Il a ajouté que “nous devons attendre, mais j’espère qu’il sera là pour le reste de la saison ainsi que Kevin De Bruyne”, car son équipe “a besoin de ces deux joueurs”.