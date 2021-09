Et Pjanic et Collado ?

in

09/03/2021 à 09:00 CEST

Le marché des transferts est terminé et avec lui l’option de Barcelone de continuer à renforcer l’équipe. Avec le départ de Griezmann et l’arrivée de Luuk De Jong au dernier moment, les Catalans ont mis fin à un marché aux multiples mouvements. Cependant, l’opération de sortie n’est peut-être pas encore terminée : Pjanic et Collado recherchent un marché encore ouvert pour quitter le club.

Ni le Catalan ni le Bosniaque, ainsi que Riqui Puig ou Umtiti, n’ont la confiance du sélectionneur néerlandais Ronald Koeman et souhaitent quitter l’équipe au plus vite.. L’ancien Juventus a commencé avec proéminence la saison dernière, mais son incidence a été diluée jusqu’à ce qu’il finisse par être ostracisé sur le banc. Son salaire élevé réduit ses options pour sortir sur un marché qui n’a pas encore été fermé..

En ce qui concerne celui de Sabadell, qui n’a pas de numéro ou de record avec la première équipe, cherche un prêt d’un an sans option d’achat pour grandir et ajouter des minutes avant de gagner l’opportunité de travailler. Sa saison avec la filiale lui a valu le renouvellement jusqu’en 2023, en plus d’être un joueur en qui le conseil d’administration fait aveuglément confiance.

Umtiti, Pjanic et Collado, sans options

Umtiti est un autre des footballeurs qui ne compte pas pour Ronald Koeman et qui n’a pas trouvé d’issue.. Le défenseur central français a été lié en permanence à des problèmes physiques et sa performance a chuté par rapport au début de son étape à Barcelone. Au cours de la saison 2020/21, il n’a joué que 16 matchs toutes compétitions confondues.

L’arrivée d’Eric Garcia et la consolidation de Mingueza comme alternative ferment les portes cette saison : Koeman a Piqué, Lenglet, Araujo et Eric Garcia dans la rotation. Il lui reste encore deux ans de contrat et le club cherchera à nouveau une issue pour lui cet hiver été ou le prochain marché d’été.