‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ Analyse de l’épisode 2, théorisation de ‘The Bad Batch’, battage médiatique de la bande-annonce ‘Eternals’ et plus encore avec Jason Mantzoukas!

Distribution de la plateforme Disney

Mantzoukas revient au Ringer-Verse pour discuter avec Mal de « Et si… ? », « The Bad Batch », « Eternals » et plus encore !

Jason Mantzoukas revient au Ringer-Verse pour discuter avec Mal du deuxième épisode exceptionnel de What If…? (9:03) et de décomposer le rôle que joue The Bad Batch dans l’univers Star Wars (1:00:10). Ensuite, Mal et Mantzoukas se tournent vers les sorties qu’ils attendent le plus (1:52:50), de Star Wars: Visions à Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et des Éternels et au-delà. Enfin, Mantzoukas Recommends revient (2:02:00), alors qu’il partage les histoires qu’il a récemment appréciées, y compris Infinity Train.

Hôte : Mallory Rubin

Invité : Jason Mantzoukas

Producteur : Isaac Lee

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

