‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ Analyse de l’épisode 8 et recommandations de l’anime ‘Star Wars: Visions’

Mallory est rejoint par Benjamin Solak de The Ringer pour discuter du dernier épisode de Et si…? (03:04). Ils discutent de l’héritage d’Ultron et prédisent où la finale de la saison de l’émission époustouflante peut aller. Ensuite, Mal se joint à Justin Charity et Micah Peters du podcast Sound Only pour plonger dans Ringer-verse Recommends basé sur la série d’anthologies Star Wars: Visions (61:45).

Hôte : Mallory Rubin

Invités : Benjamin Solak, Justin Charity et Micah Peters

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal