‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ Épisode 1 Réactions instantanées et film de jeu vidéo à trois

Le multivers MCU s’ouvre sous la forme de la série Disney+ What If… ? et les Midnight Boys sont là pour donner leurs réactions instantanées au premier épisode (04:50). Van et Charles discutent de l’histoire de Peggy Carter en tant que premier Avenger et de ce qu’ils ont aimé à son tour dans le rôle (19:35). Ensuite, ils sont rejoints par Jomi et Steve pour jouer à trois contre trois en discutant du meilleur des films de jeux vidéo (42:35).

Hôtes : Charles Holmes et Van Lathan

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple