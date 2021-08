‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ Épisode 2 Réactions instantanées et animation 4-sur-4

Les Midnight Boys plongent dans le deuxième épisode de Et si…? séries et peser sur ce qui se passerait si T’Challa devenait Star-Lord (03:51). Ils se plongent également dans les nouvelles nerds sur une controverse entourant Shang-Chi et discutent de la dernière bande-annonce de Star Wars: Visions (33:05). Ensuite, Jomi et Steve se joignent à un jeu de 4 contre 4 pour parler de leurs médias animés préférés (45:53).

Hôtes : Charles Holmes et Van Lathan

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple