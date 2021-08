‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ Épisode 2: Une performance douce-amère de Chadwick Boseman

Lorsque la nouvelle de la mort de Chadwick Boseman à l’âge de 43 ans en août dernier a été annoncée, ce fut – et cela reste – un choc dévastateur au cours d’une année déjà pleine de tant de pertes et de tragédies. L’acteur luttait en privé contre le cancer du côlon depuis quatre ans, tout en donnant vie à des personnages emblématiques et à des personnages historiques, de Thurgood Marshall à Stormin’ Norman dans Da 5 Bloods. C’était un super-héros réel qui a trouvé la force de représenter ces personnages entre les chirurgies et les traitements de chimiothérapie, racontant leurs histoires afin que les générations futures puissent continuer à s’inspirer d’eux pour les années à venir. Parmi ces rôles, il y en avait un qui, selon une déclaration sur son compte Twitter, était « l’honneur de sa carrière » : le roi T’Challa. Maintenant, trois ans après la sortie de Black Panther en salles, Boseman nous a laissé une dernière performance en tant que T’Challa dans la première saison de What If…?.

Dans l’épisode de cette semaine, “Et si… T’Challa devenait un Star-Lord?”, T’Challa fait sa première (et probablement la plus importante) apparition des quatre épisodes auxquels Boseman a contribué sa voix. Le récit de 30 minutes imagine un monde dans lequel un jeune T’Challa est enlevé par Yondu et son équipe de Ravageurs en 1988 au lieu de Peter Quill, et il explore quel type d’impact cette différence aurait sur l’univers Marvel dans son ensemble. Ce changement de trame de fond et de cadre a donné à Boseman l’occasion de s’amuser à bricoler avec le personnage bien-aimé qu’il a donné vie pour la première fois dans Captain America: Civil War en 2016, une expérience que nous verrons deux fois de plus alors que Boseman joue d’autres versions du personnage de la série. Boseman ne déçoit pas dans cette itération spatiale de T’Challa, apportant la même énergie et la même grâce de ses performances en direct. “[Chadwick] était ravi de jouer cette version particulière de T’Challa parce qu’elle était différente, “Et si…? a récemment déclaré le réalisateur Bryan Andrews lors d’une conférence de presse pour la série. “Parce que c’était une version de lui jouant le roi, mais le roi sans le manteau, la royauté et tout ce qui va avec. Il pourrait l’alléger et devenir plus plaisant avec ça. Il était ravi de ramener cette saveur à T’Challa.

Au-delà de la seule performance de Boseman, l’épisode fournit un modèle de la façon dont la série peut réussir à aller de l’avant. Contrairement à la première de la série, qui s’est limitée aux limites de la narration de Captain America: The First Avenger, le deuxième épisode s’appuie sur un seul moment familier de Guardians of the Galaxy pour lancer son propre récit. Lorsque Peter Quill (Chris Pratt) revendique l’ancien Orb dans les premières minutes du film de 2014, il se présente à Korath (Djimon Hounsou) sous son nom de hors-la-loi, Star-Lord, s’attendant à semer la peur dans le cœur du poursuivant. Mais Korath, comme la plupart des téléspectateurs, n’avait même jamais entendu parler de lui. Ainsi, lorsque le chemin de T’Challa le mène à ce même moment dans l’univers alternatif introduit dans Et si… ?, non seulement Korath reconnaît-il presque immédiatement le Ravageur comme le légendaire Star-Lord, il ne parvient pas à laisser tomber son arme et à demander son autographe. Alors que l’épisode ne s’attarde pas sur les rythmes des Gardiens de la Galaxie, Et si…? utilise ce renversement pour montrer à quel point le voyage de T’Challa a été différent de celui de Quill jusqu’à présent, et combien il a pu accomplir de plus au cours des 20 années qui ont suivi son enlèvement de la Terre.

Disney+

Après cette scène d’ouverture, Et si… ? emmène T’Challa – un personnage traditionnellement enraciné dans son royaume terrestre de Wakanda – vers le grand inconnu de l’espace, et ne regarde en arrière qu’à la fin de l’épisode. Et tandis qu’il réintroduit des visages et des décors familiers des films des Gardiens – Nebula, the Collector, Thanos et Knowhere, entre autres – le scénario s’éloigne de tout ce que Peter Quill ou même Black Panther ont fait dans les films MCU précédents. Surtout, l’épisode est centré sur T’Challa, et comment, malgré son origine dans une nation isolationniste, il reste fidèle à ce qui fait de lui un roi si méritant, même dans les limites les plus éloignées qu’Andrews et le scénariste en chef AC Bradley pourraient imaginer . “T’Challa est un personnage intéressant parce que ce n’est pas un personnage qui s’arc-boute, c’est un personnage qui change le monde qui l’entoure”, a récemment expliqué Bradley. « Il ne subit pas de transformation, il transforme le monde. Alors, en prenant du recul, [we pondered] comment T’Challa a-t-il pu transformer l’espace ?

Il y a quelque chose à dire sur la façon dont cet épisode dunks sur l’insuffisance de Peter Quill, en soulignant à quel point les choses auraient été meilleures si le noble T’Challa avait pris sa place dans l’espace. Mais plus important encore, il résume à quel point le Wakandan est un personnage vénéré. Comme le dit Bradley, T’Challa transforme la galaxie : il transforme Yondu et sa bande de voleurs et de contrebandiers en un Robin des Bois intergalactique et ses Merry Men, alors que l’équipage change ses façons d’aider les masses ; il transforme Drax le Destructeur en Drax le Barman ; il transforme même Thanos, un méchant qui a fait disparaître T’Challa dans une vie différente, en membre de cette équipe réformée de Ravageurs. (Même si le Mad Titan croit toujours que son plan génocidaire original pour l’univers a ses mérites.) Le deuxième épisode, comme la première de la série, est très redevable aux précédents films MCU, et il utilise la familiarité des téléspectateurs avec ces personnages et histoires pour subvertir les attentes. Mais cette fois-ci, le spectacle est capable de les construire efficacement plutôt que de rester redevable à leurs points de complot.

Malgré le succès de l’épisode, regarder le dernier tour de Boseman en tant que T’Challa est tragiquement doux-amer. Le scénariste-réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, ainsi que son casting de retour maintenant dirigé par Lupita Nyong’o et Letitia Wright, font face à la tâche ardue de progresser péniblement avec la prochaine suite de 2022, Black Panther: Wakanda Forever. Mais Coogler est déterminé à perpétuer l’héritage de Boseman. “Je suis incroyablement triste de perdre [Chadwick], mais je suis aussi incroyablement motivé à l’idée de passer du temps avec lui », a déclaré Coogler sur le podcast Jemele Hill is Unbothered en mars. « Vous passez votre vie à entendre parler de gens comme lui. Pour cet individu, qui est un ancêtre maintenant, j’étais là pour ça. C’est un privilège tellement incroyable qui vous remplit autant qu’il vous assomme. Très souvent, en tant que Noirs, nous devons recoller les morceaux après la défaite. »

Lors de la première de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux lundi, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a mentionné que Boseman avait tellement aimé la version de T’Challa de Et si…? intégrer le personnage dans Black Panther 2. Malheureusement, nous n’aurons jamais la chance de voir à quoi aurait ressemblé ce changement, ou où le voyage du Wakandan Star-Lord aurait pu le mener dans les prochaines saisons de What If…?. Mais bien qu’un épisode comme celui-ci ne puisse jamais être reproduit en raison de la perte de Boseman, cela montre toujours comment Et si…? peut continuer à élever des personnages Marvel familiers en tirant parti du potentiel illimité de la série. Il a la rare capacité de sortir de l’ombre des films passés et d’entrer en territoire inconnu. Indépendamment de la façon dont la série se développe dans sa première série de neuf épisodes, Et si…? nous a fait le cadeau d’entendre à nouveau la voix de Boseman alors qu’il reprend une dernière fois l’un de ses nombreux rôles emblématiques.