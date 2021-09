‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ Épisode 4 Réactions instantanées et débat ultime sur Spider-Man

in

Disney+

Van, Charles et Mallory réagissent au dernier épisode de la série animée et débattent Tobey Maguire contre Tom Holland

Van et Charles sont rejoints par Mallory Rubin pour discuter du dernier épisode de Et si…? et partager leurs réflexions sur le nouveau voyage de Doctor Strange (04:52). Puis ils participent au retour de Midnight Court pour débattre qui est le meilleur Spider-Man en live-action : Tobey Maguire ou Tom Holland (33:19) ?

Hôtes : Van Lathan et Charles Holmes

Invité : Mallory Rubin

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

