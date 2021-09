‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ Épisode 5 Analyse, horreur Marvel et superlatifs zombies

Il est temps d’entrer dans le monde des zombies ! Mallory Rubin est rejoint par Sean Fennessey de Ringer pour disséquer le dernier épisode de Et si…? (03:53). Ils plongent également dans le passé et l’avenir de l’horreur Marvel et parlent de ce qu’ils aimeraient voir nous faire peur dans le MCU (66:59). Et enfin, ils distribuent leurs superlatifs zombies à certains des meilleurs films du genre zombie (90:15).

Hôte : Mallory Rubin

Invité : Sean Fennessey

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

