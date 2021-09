‘Et qu’est-ce qui se passerait si …?’ Épisode 5 Réactions instantanées et le sac postal de minuit

Disney+

De plus, consultez les dernières nouvelles de « Matrix » et discutez de certains des derniers costumes « Aquaman »

Van et Charles plongent dans le monde des zombies et décomposent l’épisode le plus violent de Et si… ? encore (04:56). Ils jettent également un œil aux dernières nouvelles de nerd concernant le dernier film Matrix et certaines des combinaisons du prochain Aquaman (41:01). Ensuite, ils répondent aux questions de vos auditeurs dans le tout premier Midnight Mailbag (56:17).

Hôtes : Van Lathan et Charles Holmes

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

