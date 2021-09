‘Et qu’est-ce qui se passerait si…?’ Épisode 6 Réactions instantanées, Nerd News et Van-ime

Van Lathan et Charles Holmes sont de retour pour plonger dans le dernier épisode de Et si…? et découvrez l’histoire tordue entre Tony Stark et Killmonger (04:27). Ils plongent dans l’actualité des nerds et discutent des dernières bandes-annonces, notamment Hawkeye et The Matrix Resurrections (52:38). Puis Van vous emmène dans le monde de l’anime et parle de The Animatrix et pourquoi il l’aime tant (74:25).

Hôtes : Van Lathan et Charles Holmes

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple