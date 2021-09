‘Et qu’est-ce qui se passerait si …?’ Épisode 8 Réactions instantanées, “Star Wars: Visions” et Nerd News

Disney+

Van et Charles discutent de l’avant-dernier épisode de la série et dénoncent le dernier procès impliquant Disney et les droits d’auteur de ses personnages Marvel

Charles et Van décomposent l’avant-dernier épisode de la saison 1 de Marvel’s What If…? (03:58). Ils font également une pause pour Nerd News et discutent du dernier procès impliquant Disney et des droits d’auteur de ses personnages Marvel (35:40). Ensuite, ils plongent dans l’anthologie d’anime acclamée Star Wars: Visions et parlent des meilleures nouvelles histoires à sortir de la série (46:56).

Hôtes : Van Lathan et Charles Holmes

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple