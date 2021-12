Et qu’est-ce qui se passerait si…? La finale de la saison 2 aurait pu fuir avec une torsion folle de Endgame

L’été dernier, Et si… ? a duré neuf épisodes, offrant aux fans des histoires alternatives sur les Avengers du multivers. C’était le but de la série animée, de fournir aux fans des variantes supplémentaires de leurs personnages préférés. L’émission a également présenté quelques personnages mémorables que nous pourrions voir dans les prochains films et émissions MCU. La liste comprend le capitaine Carter (Hayley Atwell), Strange Supreme (Benedict Cumberbatch), The Watcher (Jeffrey Wright) et Zombie Avengers. À la fin de la saison 1, l’histoire s’est concrétisée avec un combat multivers qui reliait tous les scénarios apparemment disparates. Marvel a depuis confirmé Et si…? reviendra pour la saison 2.

Bien qu’il soit trop tôt pour spéculer sur ce que la saison 2 offrira, surtout compte tenu de la fin de la première saison, nous avons une grosse fuite à regarder. L’histoire du neuvième épisode de la deuxième saison a apparemment fuité. Il offre un Et si… ? scénario qui nous permettrait de revisiter quelques événements clés des films Infinity War et Endgame. C’est aussi une tournure très folle de ces événements qui vont déchirer le tissu du MCU. Ce que j’essaie de dire c’est que les gros spoilers suivent ci-dessous si ce fou Et si…? la fuite est précise.

La guerre de l’infini et la phase finale

Les deux derniers volets de la franchise Avengers ont livré une histoire incroyable qui a conclu la saga Infinity War. Les Avengers se sont retrouvés face à leur pire cauchemar et ont finalement réussi à battre Thanos (Josh Brolin). Mais pas après s’être fait beaucoup de mal. Cela inclut la mort réelle des héros et les cinq années de souffrance qui ont suivi les événements d’Infinity War.

Les histoires de la phase 4 remontent jusqu’à présent à ces films dans une certaine mesure. Après tout, le blip et la bataille Avengers contre Thanos sont les événements les plus importants de l’histoire récente de la Terre. Et chaque nouvelle histoire MCU fournit un contexte supplémentaire sur les événements Infinity War-Endgame.

De plus, les deux films contiennent quelques scènes qui méritent d’être explorées dans de futurs films ou émissions de télévision. Par exemple, la scène de Guerre d’infini où le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) examine les résultats possibles pourrait mériter un film entier. Qui sait combien de temps le sorcier y a passé et ce qu’il avait appris. De même, il y a une histoire de Steve Rogers (Chris Evans) à raconter qui détaille sa mission finale.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est certainement l’endroit où nous pourrions voir des événements alternatifs de ces histoires. Et si cette fuite de la saison 2 est exacte, nous pourrions voir Marvel aborder cette scène étrange d’une manière excitante mais controversée.

Capture d’écran d’Avengers : Infinity War : Thanos utilisant l’Infinity Gauntlet. Source de l’image : Marvel Studios

Et si… ? Fuite finale de la saison 2

Les mods du subreddit Marvel Studios Spoilers ont publié une fuite qui offre la description de l’intrigue de What If…? saison 2, épisode 9. La première saison comportait neuf épisodes, nous nous attendons donc à ce que ce soit le cas pour la saison 2.

L’épisode 9 est apparemment intitulé Grouillant de vie ou Faire équipe avec la vie. L’épisode utilisera la scène de Strange où il examine les futurs possibles, mais l’action se déroule du point de vue d’Ebony Maw.

Plus précisément, le Et si… ? L’épisode de la saison 2 commencera à partir du moment où Thanos capture la nébuleuse 2023 (Karen Gillan) et son bracelet Time Heist. Ebony Maw devrait concevoir un appareil qui leur permette de se déplacer vers le futur pour les événements Endgame. Mais cette Ebony Maw crée un appareil qui lui permet d’observer l’avenir possible.

Maw assiste ensuite à cette scène cruciale de Endgame où Strange dit à Iron Man (Robert Downey Jr.) qu’il ne peut pas lui dire ce qui se passe ensuite, sinon cela n’arrivera pas. Ensuite, Maw voit les Avengers gagner et Thanos et tous les autres meurent, lui-même inclus.

Il retourne à Thanos, l’informant de la façon dont ils pourraient perdre, et le Mad Titan demande à son haut lieutenant d’enquêter sur la situation.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? La finale de la saison 2 nous mènera ensuite à Infinity War, avec Ebony Maw inspectant les événements qui ont précédé Fin du jeu. C’est là qu’il découvre que Strange pourrait envisager lui-même les futurs possibles.

Après l’avoir découvert, Thanos ordonne à Maw de chercher plus loin dans le passé de Strange. C’est ainsi que Maw découvre que Strange a appris dans un livre comment observer l’avenir pendant qu’il jouait avec la pierre du temps. Strange a également appris que parler du futur à quelqu’un garantit que le futur ne se produira pas.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Et si… ? de Marvel. Source de l’image : Marvel Studios

La grande polémique

C’est là que ce Et si…? La fuite finale de la saison 2 devient très étrange, et pas dans le bon sens. Apparemment, Maw décide de remonter le temps pour effacer le livre que Strange a lu, il ne peut donc pas en savoir plus sur cette règle particulière. Mais c’est précisément le genre d’action de voyage dans le temps qui n’est pas possible dans le MCU. Vous ne pouvez pas changer le passé pour changer le futur.

Si cette fuite est exacte, Marvel contredirait les règles de voyage dans le temps qu’elle a définies dans Endgame. La seule façon dont cela fonctionne est de demander à Maw de créer une chronologie alternative au moment où il efface le livre. Sans la TVA pour bloquer Maw, une réalité différente se développerait.

La fuite indique le Et si…? L’épisode de la saison 2 se terminera par la bataille Endgame et les événements qui la suivent. Mais dans les derniers instants où il est censé perdre, Thanos crée une barrière autour de lui.

C’est là qu’Ebony Maw panique après avoir appris ce que Thanos est sur le point de faire et avertit Strange par télépathie. Maw dit au sorcier ce qu’il a fait pour arriver ici et demande à Strange de trouver une solution différente pour arrêter le Mad Titan.

Strange parvient à franchir la barrière de Thanos au prix de sa propre vie. Mais Strange demande à Maw avant cela de le projeter dans les entités abstraites. Maw entre également dans la barrière.

The Watcher briefant la nouvelle équipe des Avengers dans What If…? final. Source de l’image : Marvel Studios

Et si… ? la saison 2 pourrait se terminer

Lorsque Thanos claque des doigts, les Infinity Stones sont dépourvus de pouvoirs. Au lieu de détruire la Terre et les Vengeurs, Thanos atteint le royaume des entités abstraites pour être jugé.

C’est là qu’Uatu l’Observateur défendra Thanos, voyant en lui un espoir d’aider le multivers. Uatu veut que Thanos rejoigne les Gardiens du multivers, un groupe que nous avons rencontré dans Et si… ? saison 1.

Le Living Tribunal veut retirer Thanos de toute réalité, et ils sont en colère contre The Watcher pour avoir rompu son serment.

En fin de compte, The One-Above-All apparaîtra, proposant une solution. Thanos rejoindra les Gardiens à un prix. Il vivra dans le nouvel univers qu’il a essayé de créer avec une entité connue sous le nom de Mort au lieu de l’entité connue sous le nom de Vie que Thanos voulait.

Si cela et si…? La fuite de l’épisode 2 est exacte, ni Uatu ni le Living Tribunal ne se souviendront de cette conversation, car Thanos existera dans une toute nouvelle réalité.

Est-ce ainsi et si… ? la saison 2 se termine ? Nous n’avons aucun moyen de le savoir. Bien que cette intrigue soit intéressante, elle pourrait enfreindre les règles de voyage dans le temps définies dans Fin du jeu. Mais si c’est réel, alors et si… ? la saison 2 pourrait ramener Thanos, même si nous obtenons une version différente de Mad Titan.